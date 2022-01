Campeonato Gaúcho 2022 ao vivo: onde assistir, dia dos jogos e mais

O Campeonato Gaúcho de 2022, mais conhecido como Gauchão, estreia hoje, quarta-feira, 26 de janeiro (26/01), com duelos entre Juventude x Internacional e Grêmio x Caxias. Ao todo, 12 times participam da competição



Campeonato Gaúcho 2022: onde assistir aos jogos ao vivo?

Na TV aberta, em 2022, o Campeonato Gaúcho será transmitido pela RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul. No pay-per-view, o torneio poderá ser visto por meio do Premiere e do SporTV.

Sobre o assunto Campeonato Amazonense 2022 ao vivo: onde assistir, dia dos jogos e mais

Campeonato Mineiro 2022 ao vivo: onde assistir, dia dos jogos e mais

Campeonato Paulista 2022 ao vivo: onde assistir, dia dos jogos e mais

Campeonato Paraense 2022 ao vivo: onde assistir, dia dos jogos e mais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Campeonato Gaúcho 2022: como funciona a disputa?

O torneio é dividido em nove rodadas que definirão os times classificados diretamente para as semifinais e quatro times que jogarão o quadrangular do rebaixamento, de modo que os dois piores serão rebaixados à segunda divisão.

Campeonato Gaúcho 2022: quais times participam dos jogos?

Ao todo, 12 times participam da competição. São eles: Clube Esportivo Aimoré, Grêmio Esportivo Brasil, Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Guarany Futebol Clube, Sport Club Internacional, Esporte Clube Juventude, Esporte Clube Novo Hamburgo, Esporte Clube São José, Esporte Clube São Luiz, União Frederiquense de Futebol e Ypiranga Futebol Clube.

Campeonato Gaúcho 2022: tabela de jogos

Campeonato Gaúcho 2022: 1ª rodada

26/01 - Juventude x Internacional



26/01 - Grêmio x Caxias

26/01 - União Frederiquense x Novo Hamburgo

26/01 - Aimoré x Brasil de Pelotas

27/01 - Ypiranga x São Luiz

27/01 - São José x Guarany

Campeonato Gaúcho 2022: 2ª rodada

29/01 - Brasil de Pelotas x Grêmio

29/01 - Internacional x União Frederiquense

30/01 - Guarany x Aimoré

30/01 - Caxias x São José

30/01 - São Luiz x Juventude

30/01 - Novo Hamburgo x Ypiranga

Campeonato Gaúcho 2022: 3ª rodada

02/02 - Grêmio x São José



02/02 - Ypiranga x União Frederiquense

02/02 - São Luiz x Internacional

02/02 - Brasil de Pelotas x Guarany

03/02 - Aimoré x Caxias

03/02 - Juventude x Novo Hamburgo

Campeonato Gaúcho 2022: 4ª rodada

05/02 - Ypiranga x Internacional



06/02 - Caxias x Brasil de Pelotas

06/02 - União Frederiquense x Juventude

06/02 - Novo Hamburgo x São Luiz

06/02 - São José x Aimoré

06/02 - Grêmio x Guarany

Campeonato Gaúcho 2022: 5ª rodada

09/02 - São Luiz x União Frederiquense



09/02 - Aimoré x Grêmio

09/02 - Internacional x Novo Hamburgo

09/02 - Guarany x Caxias

10/02 - Brasil de Pelotas x São José

10/02 - Juventude x Ypiranga

Campeonato Gaúcho 2022: 6ª rodada

12/02 - Caxias x Internacional



12/02 - Guarany x São Luiz

12/02 - Aimoré x União Frederiquense

13/02 - Brasil de Pelotas x Novo Hamburgo

13/02 - São José x Ypiranga

13/02 - Grêmio x Juventude

Campeonato Gaúcho 2022: 7ª rodada

16/02 - São Luiz x Caxias



16/02 - União Frederiquense x Grêmio

16/02 - Internacional x Brasil de Pelotas

16/02 - Novo Hamburgo x Guarany

17/02 - Ypiranga x Aimoré

17/02 - Juventude x São José

Campeonato Gaúcho 2022: 8ª rodada

19/02 - Grêmio x São Luiz



19/02 - Guarany x União Frederiquense

19/02 - Aimoré x Juventude

19/02 - Caxias x Novo Hamburgo

20/02 - Brasil de Pelotas x Ypiranga

21/02 - São José x Internacional

Campeonato Gaúcho 2022: 9ª rodada

26/02 - Juventude x Caxias



26/02 - São Luiz x São José

26/02 - Internacional x Grêmio

26/02 - Novo Hamburgo x Aimoré

27/02 - União Frederiquense x Brasil de Pelotas

27/02 - Ypiranga x Guarany

Campeonato Gaúcho 2022: 10ª rodada

05/03 - Novo Hamburgo x Grêmio

05/03 - Ypiranga x Caxias

05/03 - Internacional x Aimoré

06/03 - União Frederiquense x São José

06/03 - São Luiz x Brasil de Pelotas

06/03 - Juventude x Guarany

Campeonato Gaúcho 2022: 11ª rodada

12/03 - Aimoré x São Luiz

12/03 - Brasil de Pelotas x Juventude

12/03 - Grêmio x Ypiranga

12/03 - São José x Novo Hamburgo

12/03 - Guarany x Internacional

12/03 - Caxias x União Frederiquense

Tags