Campeonato Amazonense 2022 ao vivo: onde assistir, dia dos jogos e mais

O Barezão é a competição regional entre os times do estado do Amazonas. Veja onde assistir ao Campeonato Amazonense 2022 ao vivo, tabela com dia dos jogos e mais

O Campeonato Amazonense de Futebol (ou Barezão, como é conhecido) é a competição regional entre os times de futebol do estado do Amazonas. A edição de 2022 começa nesta quarta-feira, 26 de janeiro (26/01), e já tem definido os confrontos. Ao todo, 12 times participam da competição.

Campeonato Amazonense 2022: onde assistir ao vivo?

Você pode assistir ao vivo ao Campeonato Amazonense 2022 por meio da plataforma de transmissão de jogos, Barezão Play. Lá, é necessário assinar um pacote ou jogos avulsos. Uma outra opção seria acompanhar pela TV A Crítica, que costuma realizar a transmissão da competição pelo YouTube da emissora.

Campeonato Amazonense 2022: como funciona a disputa?

Segundo a Federação Amazonense de Futebol (FAF), o torneio será disputado em sistema misto de disputa. A primeira fase será rodízio e as fases seguintes serão eliminatórias. A partir da segunda fase, as eliminatórias serão realizadas em jogos de ida e volta, sendo a vantagem de mando de campo e de resultados iguais do time que se classificou com os melhores resultados técnicos na primeira fase.

Primeira Fase (classificatória em turno único).

(classificatória em turno único). Segunda fase (quartas de finais) - os clubes se enfrentam em cruzamento olímpico.

(quartas de finais) - os clubes se enfrentam em cruzamento olímpico. Terceira Fase (semifinal) - os clubes se enfrentam em cruzamento resultado dos confrontos diretos da segunda fase.

(semifinal) - os clubes se enfrentam em cruzamento resultado dos confrontos diretos da segunda fase. Quarta Fase (final) - os clubes se enfrentam em jogos de ida e volta.

Campeonato Amazonense 2022: quais times participam dos jogos?

Ao todo, neste ano, 12 clubes disputam o Barezão: Manaus Futebol Clube, São Raimundo Esporte Clube, Amazonas FC, Princesa do Solimões, Nacional Futebol Clube, Atlético Cliper, Penarol AC, JC Futebol Clube, Iranduba, Manauara FC, Operário EC e Fast Clube.

Campeonato Amazonense 2022: tabela de jogos

Campeonato Amazonense 2022: 1ª rodada

26/01 - Manaus x Fast Clube

26/01 - São Raimundo x Operário

26/01 - Amazonas x Manauara

26/01 - Princesa do Solimões x Iranduba

27/01 - Nacional x JC

27/01 - Cliper x Penarol

Campeonato Amazonense 2022: 2ª rodada

29/01 - Manauara x Princesa do Solimões

29/01 - Operário x Amazonas

29/01 - Manaus x São Raimundo

30/01 - Fast Clube x Penarol

30/01 - JC x Cliper

30/01 - Iranduba x Nacional

Campeonato Amazonense 2022: 3ª rodada

02/02 - São Raimundo x Fast Clube

02/02 - Amazonas x Manaus

02/02 - Princesa do Solimões x Operário

02/02 - Penarol x JC

03/02 - Nacional x Manauara

03/02 - Cliper x Iranduba

Campeonato Amazonense 2022: 4ª rodada

05/02 - Fast Club x JC

05/02 - Manaus x Princesa do Solimões

05/02 - São Raimundo x Amazonas

06/02 - Operário x Nacional

06/02 - Manauara x Cliper

06/02 - Iranduba x Penarol

Campeonato Amazonense 2022: 5ª rodada

09/02 - Amazonas x Fast Club

09/02 - Princesa do Solimões x São Raimundo

09/02 - Cliper x Operário

09/02 - Penarol x Manauara

10/02 - Nacional x Manaus

10/02 - JC x Iranduba

Campeonato Amazonense 2022: 6ª rodada

12/02 - Operário x Penarol

12/02 - Amazonas x Princesa do Solimões

13/02 - Fast Club x Iranduba

13/02 - Manaus x Cliper

13/02 - São Raimundo x Nacionaç

13/02 - Manauara x JC

Campeonato Amazonense 2022: 7ª rodada

16/02 -Princesa do Solimões x Fast Club

16/02 - Nacional x Amazonas

16/02 - Cliper x São Raimundo

16/02 - Penarol x Manaus

17/02 - JC x Operário

17/02 - Iranduba x Manauara

Campeonato Amazonense 2022: 8ª rodada

19/02 - São Raimundo x Penarol

19/02 - Amazonas x Cliper

19/02 - Princesa do Solimões x Nacional

20/02 - Fast Club x Manauara

20/02 - Operário x Iranduba

20/02 - Manaus x JC

Campeonato Amazonense 2022: 9ª rodada

26/02 - Nacional x Fast Club

26/02 - Cliper x Princesa do Solimões

26/02 - Penarol x Amazonas

26/02 - Manauara x Operário

26/02 - Iranduba x Manaus

27/02 - JC x São Raimundo

Campeonato Amazonense 2022: 10ª rodada

05/03 - Fast Club x Operário

05/03 - Manaus x Manauara

05/03 - São Raimundo x Iranduba

05/03 - Princesa do Solimões x Penarol

06/03 - Amazonas x JC

06/03 - Nacional x Cliper

Campeonato Amazonense 2022: 11ª rodada

09/03 - Cliper x Fast

09/03 - Penarol x Nacional

09/03 - JC x Princesa do Solimões

09/03 - Iranduba x Amazonas

09/03 - Manauara x São Raimundo

09/03 - Operário x Manaus

