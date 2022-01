Campeonato Mineiro 2022 ao vivo: onde assistir, dia dos jogos e mais

Cruzeiro, Atlético-MG, América-MG e mais 9 times estão no Campeonato Mineiro 2022. Veja onde assistir ao vivo, tabela com dia dos jogos, e tudo do estadual de MG

O Campeonato Mineiro 2022 começa hoje, terça-feira, 25 de janeiro (25/01). A 108° edição da disputa entre os clubes do estado de Minas Gerais (MG) estreia com a partida entre Caldense e América-MG, às 21 horas (horário de Brasília), no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas. Ao todo, 12 times se enfrentam em turno único, sendo a primeira fase do torneio em sistema de pontos corridos.

Campeonato Mineiro 2022: onde assistir ao vivo aos jogos?

O Campeonato Mineiro 2022 poderá ser acompanhado por meio da TV aberta, TV fechada e streaming. Com direito em contrato, durante período de dois anos - 2022 e 2023 -, a Rede Globo transmitirá as partidas em alguns de seus canais, tanto aberto quanto fechado, como SporTV e Premiere. No entanto, os jogos do Cruzeiro ficam de fora do acordo, sendo assim, serão transmitidos com exclusividade por um serviço de streaming pago, o Tempo Sports, e o Futebol Mineiro TV, que passará partidas de clubes do interior, gratuitamente.

Campeonato Mineiro 2022: como funciona a disputa?

O Campeonato Mineiro 2022 contará com 71 partidas, sendo 66 delas em 11 rodadas da primeira fase, quatro em dois chaveamentos de semifinais e jogo único na decisão. A primeira fase do torneio é no sistema de pontos corridos, com 12 equipes se enfrentando em turno único. Os quatro melhores avançam para as semifinais e os clubes que ficarem entre 5º e 8º lugar jogam o Troféu Inconfidência.

Campeonato Mineiro 2022: quais times participam dos jogos?

Ao todo, 12 times participarão do campeonato, são eles, Caldense, América-MG, Villa Nova, Atlético-MG, Uberlândia, Athletic, Cruzeiro, URT, Democrata-GV, Patrocinense, Tombense e Pouso Alegre.

Campeonato Mineiro 2022: tabela de jogos

Campeonato Mineiro 2022: 1ª rodada

25/01: Caldense x América

26/01: Villa Nova x Atlético

26/01: Uberlândia x Athletic

26/01: Cruzeiro x URT

26/01: Democrata-GV x Patrocinense

26/01: Tombense x Pouso Alegre

Campeonato Mineiro 2022: 2ª rodada

29/01: Atlético x Tombense

30/01: Athletic x Cruzeiro

30/01: América x Democrata-GV

30/01: URT x Caldense

30/01: Patrocinense x Uberlândia

30/01: Pouso Alegre x Villa Nova

Campeonato Mineiro 2022: 3ª rodada

02/02: Cruzeiro x América

02/02: Uberlândia x Atlético

02/02: Pouso Alegre x Athletic

02/02: Caldense x Tombense

02/02: Patrocinense x URT

02/02: Villa Nova x Democrata-GV

Campeonato Mineiro 2022: 4ª rodada

05/02: Democrata-GV x Pouso Alegre

05/02: Caldense x Cruzeiro

05/02: América x Athletic

06/02: Atlético x Patrocinense

06/02: Tombense x Villa Nova

06/02: URT x Uberlândia

Campeonato Mineiro 2022: 5ª rodada

08/02: Pouso Alegre x América

09/02: Cruzeiro x Democrata-GV

09/02: URT x Atlético

09/02: Patrocinense x Caldense

09/02: Athletic x Tombense

09/02: Uberlândia x Villa Nova

Campeonato Mineiro 2022: 6ª rodada

12/02: América x Atlético

12/02: Athletic x Patrocinense

12/02: Democrata-GV x Uberlândia

13/02: Caldense x Pouso Alegre

13/02: Tombense x Cruzeiro

13/02: Villa Nova x URT

Campeonato Mineiro 2022: 7ª rodada

15/02: Atlético x Athletic

16/02: Cruzeiro x Uberlândia

16/02: América x Patrocinense

16/02: Pouso Alegre x URT

16/02: Democrata-GV x Tombense

16/02: Villa Nova x Caldense

Campeonato Mineiro 2022: 8ª rodada

19/02: Athletic x Democrata-GV

19/02: URT x América

20/02: Patrocinense x Tombense

20/02: Pouso Alegre x Atlético

20/02: Cruzeiro x Villa Nova

20/02: Uberlândia x Caldense

Campeonato Mineiro 2022: 9ª rodada

05/03: Athletic x URT

05/03: Tombense x Uberlândia

05/03: América x Villa Nova

06/03: Atlético x Cruzeiro

06/03: Caldense x Democrata-GV

06/03: Patrocinense x Pouso Alegre

Campeonato Mineiro 2022: 10ª rodada

12/03: Tombense x URT

12/03: Democrata-GV x Atlético

13/03: Cruzeiro x Pouso Alegre

13/03: Caldense x Athletic

13/03: Uberlândia x América

13/03: Villa Nova x Patrocinense

Campeonato Mineiro 2022: 11ª rodada

19/03: Atlético x Caldense

19/03: América x Tombense

19/03: Athletic x Villa Nova

19/03: Patrocinense x Cruzeiro

19/03: Pouso Alegre x Uberlândia

19/03: URT x Democrata-GV

