Campeonato Pernambucano 2022 ao vivo: onde assistir, dia dos jogos e mais

O Campeonato Pernambucano de 2022 estreou em 22 de janeiro e contou com o retorno do Íbis, o 'pior time do mundo', à elite do futebol de Pernambuco após 21 anos. O torneio conta ainda com a presença do 'Trio de Ferro': Sport, Náutico e Santa Cruz, times que representam a potência do futebol do estado.

Campeonato Pernambucano 2022: onde assistir aos jogos ao vivo?

Na TV aberta, em 2022, o Campeonato Pernambucano será transmitido pela TV Globo Nordeste. No pay-per-view, o torneio poderá ser visto por meio do Premiere.

Campeonato Pernambucano 2022: como funciona a disputa?

O torneio é dividido em nove rodadas que definirão os times classificados diretamente para as semifinais e quatro times que jogarão o quadrangular do rebaixamento, de modo que os dois piores serão rebaixados à segunda divisão.

Campeonato Pernambucano 2022: quais times participam dos jogos?

Ao todo, 10 times participam da competição, são estes: Afogados da Iganzeira, Caruaru City, Íbis Sport Club, Clube Náutico Capibaribe, Retrô Futebol Clube, Salgueiro Atlético Clube, Santa Cruz Futebol Clube, Sete de Setembro Esporte Clube, Sport Club do Recife e Vera Cruz Futebol Clube.

Campeonato Pernambucano 2022: tabela de jogos

Campeonato Pernambucano 2022: 1ª rodada

22/01 - Náutico x Íbis

23/01 - Vera Cruz x Retrô

23/01 - Salgueiro x Caruaru City

26/01 - Sport x Sete de Setembro

03/02 - Santa Cruz x Afogados

Campeonato Pernambucano 2022: 2ª rodada

29/01 - Caruaru City x Santa Cruz

29/02 - Afogados x Vera Cruz

30/01 - Íbis x Salgueiro

01/02 - Sete de Setembro x Náutico

02/02 - Retrô x Sport

Campeonato Pernambucano 2022: 3ª rodada

05/02 - Sport x Vera Cruz

06/02 - Santa Cruz x Íbis

06/02 - Salgueiro x Sete de Setembro

08/02 - Náutico x Retrô

23/02 - Afogados x Caruaru City

Campeonato Pernambucano 2022: 4ª rodada

09/02 - Vera Cruz x Náutico

09/02 - Salgueiro x Santa Cruz

09/02 - Íbis x Afogados

09/02 - Sport x Caruaru City

10/02 - Retrô x Sete de Setembro

Campeonato Pernambucano 2022: 5ª rodada

12/02 - Náutico x Sport

13/02 - Santa Cruz x Retrô

13/02 - Sete de Setembro x Vera Cruz

13/02 - Caruaru City x Íbis

13/02 - Afogados x Salgueiro

Campeonato Pernambucano 2022: 6ª rodada

19/02 - Santa Cruz x Vera Cruz

19/02 - Caruaru City x Retrô

19/02 - Íbis x Sete de Setembro

27/02 - Afogados x Náutico

27/02 - Salgueiro x Sport

Campeonato Pernambucano 2022: 7ª rodada

02/03 - Retrô x Afogados

02/03 - Sete de Setembro x Caruaru City

02/03 - Náutico x Salgueiro

03/03 - Vera Cruz x Íbis

05/03 - Sport x Santa Cruz

Campeonato Pernambucano 2022: 8ª rodada

08/03 - Náutico x Caruaru City

09/03 - Sport x Afogados

10/03 - Retrô x Íbis

10/03 - Vera Cruz x Salgueiro

12/03 - Sete de Setembro x Santa Cruz

Campeonato Pernambucano 2022: 9ª rodada

16/03 - Salgueiro x Retrô

16/03 - Íbis x Sport

16/03 - Afogados x Sete de Setembro

16/03 - Santa Cruz x Náutico

16/03 - Caruaru City x Vera Cruz

