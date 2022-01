Campeonato Baiano 2022 ao vivo: onde assistir, dia dos jogos e mais

O Campeonato Baiano 2022, também chamado de Baianão, contará com disputas entre o Bahia e o Vitória. Confira onde assistir ao vivo, tabela com dia dos jogos e mais

O Campeonato Baiano2022, também chamado de Baianão, contará com disputas entre o Bahia e o Vitória, clubes de grande tradição do futebol nordestino. A competição teve início no dia 15 de janeiro e a final, que será disputada em partidas de ida e volta, estão previstas para acontecer nos dias 30 de março e 3 de abril. Dez clubes jogarão pelo título do Estadual.

Campeonato Baiano 2022: onde assistir aos jogos ao vivo?

Detentora dos direitos televisivos do Baianão desde 2016, a TVE confirmou a transmissão exclusiva do estadual de 2022. A televisão pública, afiliada à TV Cultura, faz a cobertura da competição com 46 jogos transmitidos ao vivo. Os jogos podem ser assistidos canal do YouTube da Rede Televisiva.

Campeonato Baiano 2022: como funciona a disputa?

Em 2022, o Baianão manterá o mesmo modelo de disputa das edições passadas, de modo que os times da primeira divisão se enfrentam apenas em jogos de ida. No entanto, no que se refere ao rebaixamento, este ano, as duas piores equipes do torneio serão rebaixadas.

Ao término da primeira fase do campeonato, os quatro primeiros colocados avançam diretamente à semifinal, que será disputada em jogos de ida e volta e os vencedores jogam a final.

Campeonato Baiano 2022: quais times participam dos jogos?

Ao todo, 10 times do estado participam da competição, são estes: Atlético-BA, Bahia, Bahia de Feira, Barcelona de Ilhéus, Doce Mel, Jacuipense, Juazeirense, UNIRB, Vitória e Vitória da Conquista)

Campeonato Baiano 2022: tabela de jogos

Campeonato Baiano 2022: 1ª rodada

15/01 - Bahia de Feira x Bahia

15/01 - Jacuipense x Doce Mel

15/01 - Atlético-BA x Vitória da Conquista

16/01 - Vitória x Juazeirense

16/01 - Unirb x Barcelona de Ilhéus

Campeonato Baiano 2022: 2ª rodada

19/01 - Bahia x Unirb



19/01 - Doce Mel x Atlético-BA

22/01 - Vitória da Conquista x Bahia de Feira

23/01 - Barcelona de Ilhéus x Vitória

13/01 - Juazeirense x Jacuipense

Campeonato Baiano 2022: 3ª rodada

26/01 - Bahia x Doce Mel

27/01 - Atlético-BA x Barcelona de Ilhéus

29/01 - Jacuipense x Vitória

30/01 - Juazeirense x Vitória da Conquista

02/02 - Bahia de Feira x Unirb

Campeonato Baiano 2022: 4ª rodada

30/01 - Bahia de Feira x Atlético-BA



05/02 - Unirb x Jacuipense

06/02 - Barcelona de Ilhéus x Juazeirense

06/02 - Doce Mel x Vitória da Consquista

(ainda sem data definida) - Vitória x Bahia

Campeonato Baiano 2022: 5ª rodada

09/02 - Atlético-BA x Unirb

09/02 - Bahia x Barcelona de Ilhéus

12/02 - Juazeirense x Doce Mel

13/02 - Vitória da Conquista x Vitória

16/02 - Jacuipense x Bahia de Feira

Campeonato Baiano 2022: 6ª rodada

17/02 - Unirb x Doce Mel

19/02 - Jacuipense x Vitória da Conquista

20/02 - Barcelona de Ilhéus x Bahia de Feira

26/02 - Juazeirense x Bahia

26/02 - Vitória x Atlético-BA

Campeonato Baiano 2022: 7ª rodada

02/03 - Atlético-BA x Bahia

02/03 - Bahia de Feira x Juazeirense

05/03 - Barcelona de Ilhéus x Jacuipense

06/03 - Vitória da Conquista x Unirb

09/03 - Doce Mel x Vitória

Campeonato Baiano 2022: 8ª rodada

10/03 - Vitória da Conquista x Barcelona de Ilhéus

12/03 - Bahia x Jacuipense

12/03 - Atlético-BA x Juazeirense

13/03 - Unirb x Vitória

13/03 - Bahia de Feira x Doce Mel

Campeonato Baiano 2022: 9ª rodada

16/03 - Doce Mel x Barcelona de Ilhéus

16/03 - Jacuipense x Atlético-BA

16/03 - Bahia x Vitória da Conquista

16/03 - Vitória x Bahia de Feira

16/03 - Juazeirense x Unirb

