Campeonato Paraense 2022 ao vivo: onde assistir, dia dos jogos e mais

Com Paysandu e Remo, começa hoje, 26, o Campeonato Paraense 2022. Veja onde assistir ao vivo, tabela com dia dos jogos e mais sobre o Parazão, o estadual do Pará

O Campeonato Paraense 2022 inicia hoje, quarta-feira, 26 de janeiro (26/01). Ao todo, 12 equipes vão disputar o título na 110ª edição do estadual. O Parazão, como é conhecido, está previsto para terminar no dia 4 de abril.

Campeonato Paraense 2022: onde assistir aos jogos ao vivo?

Os jogos do Parazão serão transmitidos pela TV Meio Norte em seu canal. Pelo segundo ano consecutivo, a parceria entre o Grupo Meio Norte de Comunicação, a Cultura Rede de Comunicação e a Fundação Paraense de Radiodifusão deverá proporcionar aos telespectadores a programação esportiva do Campeonato Paraense.

Campeonato Paraense 2022: como funciona a disputa?

O formato do campeonato em 2022 será o mesmo do ano passado: serão três grupos, de modo que as equipes de uma chave do grupo enfrentarão as equipes dos outros dois grupos em turno único.

Os dois melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final, bem como os dois melhores terceiros colocados.

As quartas de final, semifinais, disputa pelo terceiro lugar e a final ocorrerão em sistema de ida e volta.

Os dois times com pior desempenho do campeonato serão rebaixados para a segunda divisão estadual de 2023. Já a equipe campeã, a vice-campeã e a terceira colocada garantem vagas na Copa do Brasil 2023.

Além disso, as duas melhores equipes ganharão vagas na Série D do Brasileirão de 2023 – menos o Remo e o Paysandu, que já jogam na Série C.

Campeonato Paraense 2022: quais times participam dos jogos?

Estes são os times que disputam o torneio em 2022: Amazônia, Águia de Marabá, Bragantino-PA, Caeté, Castanhal, Independente-PA, Itupiranga, Paragominas, Paysandu, Remo, Tapajós e Tuna Luso são os participantes.

Campeonato Paraense 2022: tabela de jogos

Campeonato Paraense 2022: 1ª rodada

26/01 - Iutpiranga x Caeté

26/01 - Águia de Marabá x Tuna Luso

26/02 - Paysandu x Bragantino-PA

27/02 - Castanhal x Paragominas

27/02 - Remo x Amazônia Independente

02/02 - Tapajós x Independência-PA

Campeonato Paraense 2022: 2ª rodada

29/01 - Caeté x Tapajós

30/01 - Tuna Luso x Paysandu

30/01 - Bragantino-PA x Águia de Marabá

30/01 - Amazônia Independente x Castanhal

30/01 - Independente x Itupiranga

30/01 - Paragominas x Remo

Campeonato Paraense 2022: 3ª rodada

05/02 - Tapajós x Castanhal

05/02 - Itupiranga x Remo

06/02 - Amazônia Independente x Tuna Luso

06/02 - Caeté x Águia de Marabá

06/02 - Paragominas x Bragantino-PA

06/02 - Independente-PA x Paysandu

Campeonato Paraense 2022: 4ª rodada

08/02 - Castanhal x Itupiranga

08/02 - Remo x Tapajós

09/02 - Tuna Luso x Paragominas

09/02 - Bragantino-PA x Amazônia Independente

09/02 - Águia de Marabá x Independente-Pa

09/02 - Paysandu x Caeté

Campeonato Paraense 2022: 5ª rodada (ainda sem datas definidas)

Tapajós x Paysandu

Castanhal x Bragantino-PA

Itupiranga x Águia de Marabá

Remo x Tuna Luso

Paragominas x Independente-PA

Amazônia Independente x Caeté

Campeonato Paraense 2022: 6ª rodada (ainda sem datas definidas)

Águia de Marabá x Tapajós

Bragantino-PA x Remo

Paysandu x Itupiranga

Tuna Luso x Castanhal

Independente-PA x Amazônia Independente

Caeté x Pagominas

Campeonato Paraense 2022: 7ª rodada (ainda sem datas definidas)

Tapajós x Amazônia Independente

Caeté x Bragantino

Itupiranga x Paragominas

Independente-PA x Tuna Luso

Águia de Marabá x Castanhal

Paysandu x Remo

Campeonato Paraense 2022: 8ª rodada (ainda sem datas definidas)

Paragominas x Tapajós

Bragantino-PA x Independente-PA

Amazônia Independente x Itupiranga

Tuna Luso x Caeté

Castanhal x Paysandú

Remo x Águia de Marabá

