Palmeiras vence Novorizontino fora de casa em estreia no Campeonato Paulista

O Palmeiras estreou, neste domingo, 23, no Campeonato Paulista com vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Abel Ferreira mandou a campo o mesmo time que derrotou o Flamengo na final da Libertadores. Zé Rafael e Dudu marcaram os gols da partida. O jogo, válido pela quinta rodada, foi antecipado devido à disputa do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Com os termômetros marcando acima de 32°C em Novo Horizonte, o primeiro tempo foi morno, mas dominado pelo Palmeiras. Depois de três boas chances, o time alviverde abriu o placar no último lance dos 45 minutos iniciais, com Zé Rafael acertando belo chute de esquerda, da entrada da área. No retorno do intervalo, Dudu marcou um belo gol com a perna esquerda, ampliando para o Verdão. A partir de então, o Palmeiras passou a apenas administrar o resultado, controlando o jogo.

Com o resultado, o Palmeiras se isolou na liderança do grupo C do Paulistão, com três pontos. Na próxima rodada, o time recebe a Ponte Preta, no Allianz Parque, nesta quarta-feira, 26, às 21h35. Já o Novorizontino volta a campo também na quarta-feira contra o Ituano, em Itu, às 19h.

O jogo

A partida começou com o Palmeiras tendo o domínio da posse de bola, tentando encontrar espaços. Enquanto isso, o Novorizontino buscava acelerar nos contra-ataques. O primeiro chute foi de Rony, de fora da área, parando em defesa de Giovanni.



Em seguida, o Verdão chegou com perigo em cobrança de escanteio de Scarpa pela esquerda. Luan tocou de cabeça, mandando perto da trave direita. Depois, Mayke escorou para a entrada da área após cruzamento da esquerda, e Zé Rafael chegou batendo, exigindo defesa de Giovanni.

Na sequência, Rony recebeu pelo meio, ajeitou e arriscou de fora da área, mandando muito perto da trave direita. Aos 47 minutos, o Palmeiras conseguiu abrir o placar. Rony fez o pivô para Zé Rafael, que dominou na entrada da área, finalizou de esquerda e marcou.

Com menos de um minuto da etapa final, Dudu ampliou o placar em Novo Horizonte. Scarpa inverteu o jogo da esquerda para direita, Veiga não alcançou e a bola ficou para o camisa 7. Dudu trouxe para a esquerda e finalizou cruzado para fazer o segundo do time.

O Novorizontino respondeu com Michel, finalizando da entrada da área para fora. Em seguida, Danielzinho finalizou de esquerda, de longe, mandando à esquerda do gol. A partir de então, o Palmeiras diminuiu o ritmo e não levou mais perigo, mas sem deixar de ter consistência na defesa.

Na reta final, Giovanni segurou a bola com a mão fora da área. Após consular a cabine do VAR, o árbitro expulsou o goleiro do Novorizontino e marcou falta. Na cobrança, Atuesta mandou rasteiro, à direita do gol. Em nova fala frontal, o meio-campista bateu por cima do travessão.

Ficha Técnica

Novorizontino 0 X 2 Palmeiras

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novorizonte (SP)

Data: 23 de janeiro de 2022, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Anderson de José Moraes Coelho e Miguel Catâneo Ribeiro

VAR: Márcio Henrique de Góis

Cartões amarelos: Cléo Silva (Novorizontino); Zé Rafael (Palmeiras)

Cartão vermelho: Giovanni (Novorizontino)

Gols:

Palmeiras: Zé Rafael (47 minutos do 1º tempo), Dudu (1 minuto do 2º tempo)

Novorizontino: Giovanni; Lucas Ramon (Lucas Mendes), Walber, Bruno Aguiar e Reverson; Léo Baiano, Barba (Lepu) e Marcinho (Léo Tocantins); Danielzinho, Cléo Silva (Wellington Torrão) e Michel Douglas (Douglas Baggio).

Técnico: Léo Condé

Palmeiras: Weverton; Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael (Atuesta) e Gustavo Scarpa (Wesley); Raphael Veiga (Rafael Navarro), Rony e Dudu (Gabriel Veron)

Técnico: Abel Ferreira

