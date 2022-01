Corinthians x Ferroviária ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo do Campeonato Paulista 2022 entre Corinthians e Ferroviária será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Corinthians e Ferroviária se enfrentam hoje, terça, 25 de janeiro (25/01), pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere, canal televisivo pago, e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Corinthians chega na competição com novos reforços. O volante Paulinho é o principal deles e é acompanhado por Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e Willian. Além deles, o Timão também se reforçou com a contratação de Bruno Melo e Robson Bambu.

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi em abril de 2021. À época, o Corinthians foi derrotado por 2 a 1, em partida realizada na Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo.

Corinthians x Ferroviária ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Paulistão Play: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Campeonato Paulista 2021 - Corinthians x Ferroviária

Escalação provável

Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano, Paulinho e Renato Augusto; Roger Guedes, Mantuan. Técnico: Sylvinho.

Ferroviária

Gabriel Gasparotto (Saulo); Vidal, Arthur, Didi e João Lucas; Uilian Correia, Carandina, Vitinho, Julio Vitor e Murilo Rangel (Netto); Bruno Mezenga. Técnico: Elano.

Arbitragem

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Daniel Luis Marques e Italo Magno de Paula Andrade

VAR: Marcio Henrique de Gois

Quando será Corinthians x Ferroviária

Hoje, terça, 25 de janeiro (25/01), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Ferroviária

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

