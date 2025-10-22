Champions League 2025: destaques e curiosidades dos jogos de hoje

Clubes de futebol europeus se enfrentam hoje, 22 de outubro, pela Liga dos Campeões; veja curiosidades sobre principais partidas / Crédito: Valery HACHE / AFP

Com campanhas perfeitas até aqui, Bayern de Munique, Real Madrid e Qarabag entram em campo nesta quarta-feira, 22, para manter os 100% de aproveitamento na Champions League 2025/26. Já o Tottenham segue invicto e tentam se firmar entre os líderes. A terceira rodada promete duelos decisivos e pode mudar o rumo da fase de grupos. Confira destaques e curiosidades dos principais confrontos do dia:

O Real Madrid recebe a Juventus no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, às 16 horas (de Brasília), em um clássico entre gigantes europeus. A partida é comandada pelo árbitro esloveno Slavko Vini. O time de Xabi Alonso busca manter a marca de 100% de aproveitamento na competição, após vencer o Olympique por 2 a 1 e golear o Kairat por 5 a 0.

Já a equipe italiana, comandada por Igor Tudor, tenta a primeira vitória: empatou por 4 a 4 com o Borussia Dortmund e em 2 a 2 com o Villarreal.

Em confrontos diretos entre os dois times, o histórico na Champions é equilibrado. Ao todo, em 21 partidas até hoje, são 10 vitórias do Real Madrid, nove da Juventus e dois empates. O Real tem como desfalques confirmados Carvajal, Rüdiger e Hujsen, além das dúvidas sobre Alexander-Arnold, Ceballos e Alaba, que ainda se recuperam de lesão.

A Juve não contará com Bremer, Cabal, Pinsoglio e Zhegrova, todos estão no departamento médico.

Champions League: Bayern de Munique x Club Brugge

Na Allianz Arena, o Bayern enfrenta o Club Brugge, também às 16 horas. Sob o comando de Vincent Kompany, o time bávaro venceu todos os jogos da temporada entre Champions e Bundesliga, consolidando-se como um dos favoritos ao título. O Club Brugge, por sua vez, também vive um bom momento, com vitória por 4 a 1 sobre o Mônaco na estreia e derrota por 2 a 1 para a Atalanta na segunda rodada. O time belga joga desfalcado dos meio-campistas Ludovit Reis e Raphael Onyedika e do goleiro Simon Mignolet.



Pelo lado alemão, o Bayern não conta com Musiala, Gnabry, Davies, Hiroki Ito e Stanisic, todos lesionados. Champions League: Liverpool x Eintracht Frankfurt

O Liverpool e o Eintracht Frankfurt se enfrentam hoje, 22 de outubro, no Deutsche Bank Park, na Alemanha. Ambas as equipes somam três pontos e precisam da vitória para seguir vivas na fase de grupos. O time inglês ocupa o 17º lugar na tabela do torneio europeu, logo atrás do Eintracht, que aparece em 16º. A partida, portanto, é decisiva para as pretensões de ambas as equipes na competição.

