Champions League 2025: destaques e curiosidades dos jogos de hoje (22/10)Principais clubes da Europa se enfrentam pela terceira rodada da Liga dos Campeões 2025/26; veja curiosidades e destaques
Com campanhas perfeitas até aqui, Bayern de Munique, Real Madrid e Qarabag entram em campo nesta quarta-feira, 22, para manter os 100% de aproveitamento na Champions League 2025/26. Já o Tottenham segue invicto e tentam se firmar entre os líderes.
A terceira rodada promete duelos decisivos e pode mudar o rumo da fase de grupos. Confira destaques e curiosidades dos principais confrontos do dia:
Champions League: Real Madrid x Juventus
O Real Madrid recebe a Juventus no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, às 16 horas (de Brasília), em um clássico entre gigantes europeus. A partida é comandada pelo árbitro esloveno Slavko Vini.
O time de Xabi Alonso busca manter a marca de 100% de aproveitamento na competição, após vencer o Olympique por 2 a 1 e golear o Kairat por 5 a 0.
Já a equipe italiana, comandada por Igor Tudor, tenta a primeira vitória: empatou por 4 a 4 com o Borussia Dortmund e em 2 a 2 com o Villarreal.
Em confrontos diretos entre os dois times, o histórico na Champions é equilibrado. Ao todo, em 21 partidas até hoje, são 10 vitórias do Real Madrid, nove da Juventus e dois empates.
O Real tem como desfalques confirmados Carvajal, Rüdiger e Hujsen, além das dúvidas sobre Alexander-Arnold, Ceballos e Alaba, que ainda se recuperam de lesão.
A Juve não contará com Bremer, Cabal, Pinsoglio e Zhegrova, todos estão no departamento médico.
Champions League: Bayern de Munique x Club Brugge
Na Allianz Arena, o Bayern enfrenta o Club Brugge, também às 16 horas. Sob o comando de Vincent Kompany, o time bávaro venceu todos os jogos da temporada entre Champions e Bundesliga, consolidando-se como um dos favoritos ao título.
O Club Brugge, por sua vez, também vive um bom momento, com vitória por 4 a 1 sobre o Mônaco na estreia e derrota por 2 a 1 para a Atalanta na segunda rodada.
O time belga joga desfalcado dos meio-campistas Ludovit Reis e Raphael Onyedika e do goleiro Simon Mignolet.
Pelo lado alemão, o Bayern não conta com Musiala, Gnabry, Davies, Hiroki Ito e Stanisic, todos lesionados.
Champions League: Liverpool x Eintracht Frankfurt
O Liverpool e o Eintracht Frankfurt se enfrentam hoje, 22 de outubro, no Deutsche Bank Park, na Alemanha. Ambas as equipes somam três pontos e precisam da vitória para seguir vivas na fase de grupos.
O time inglês ocupa o 17º lugar na tabela do torneio europeu, logo atrás do Eintracht, que aparece em 16º. A partida, portanto, é decisiva para as pretensões de ambas as equipes na competição.
O Liverpool tem apenas uma dúvida: o lateral Elias Baum, que será avaliado momentos antes da partida.
A equipe alemã, por sua vez, tem problemas no departamento médico. Alisson, Leoni e Bajcetic estão lesionados e fora da partida, enquanto Endo é dúvida.
Champions League: Chelsea x Ajax
Em Londres, o Chelsea e o Ajax se enfrentam no Stamford Bridge pela terceira rodada da Champions. O time inglês, sob comando de Enzo Maresca, ocupa a 18ª colocação, enquanto os holandeses, comandados por John Heitinga, ainda não pontuaram.
O Chelsea tem uma longa lista de desfalques, ao todo são sete jogadores fora do confronto.
A estrela no título do Mundial de Clubes, João Pedro, está suspenso e Mykhailo Mudryk barrado por doping. Cole Palmer, Levi Colwill, Dario Essugo, Benoît Badiashile e Liam Delap estão lesionados.
No Ajax, Berghuis, Van den Boomen e Wijndal ficam de fora por lesões. Dolberg também é dúvida por dores abdominais.
Champions League: Mônaco x Tottenham
O Mônaco encara o Tottenham, hoje, 22 de outubro, às 16 horas, no Estádio Louis II. A arbitragem será feita pelo italiano Marco Guida.
As equipes vivem momentos distintos: o Tottenham ocupa o 12º lugar na Champions, enquanto o Mônaco aparece em 28º.
Durante as duas rodadas, apenas o Totttenham conseguiu a vitória. O time inglês venceu o Villarreal por 1 a 0 na estreia e empatou com o Bodø/Glimt por 2 a 2.
Já o Mônaco soma um empate (2 a 2 com o Manchester City) e uma derrota (4 a 1 para o Club Brugge).
Champions League 2025/26: próximos jogos
- 3ª rodada - 21 e 22 de outubro de 2025
- 4ª rodada - 4 e 5 de novembro de 2025
- 5ª rodada - 25 e 26 de novembro de 2025
- 6ª rodada - 9 e 10 de dezembro de 2025
- 7ª rodada - 20 e 21 de janeiro de 2026
- 8ª rodada - 28 de janeiro de 2026
- Playoffs das oitavas (ida e volta): 17 e 24 de fevereiro de 2026
- Oitavas de final (ida e volta): 10 e 17 de março de 2026
- Quartas de final (ida e volta): 7 e 14 de abril de 2026
- Semifinais (ida e volta): 28 de abril e 5 de maio de 2026
- Final (jogo único): 30 de maio de 2026