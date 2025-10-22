Chelsea x Ajax: onde assistir ao jogo da Champions League

Chelsea e Ajax se enfrentam na Champions League 2025. Na foto, o zagueiro holandês nº 15 do Ajax, Youri Baas (E), e o técnico holandês do Ajax, John Heitinga (D) / Crédito: GLYN KIRK/AFP

Chelsea e Ajax entram em campo nesta quarta-feira, 22, pela terceira rodada da Champions League 2025/26. Sob o comando de Enzo Maresca, o Chelsea tenta se recuperar após um início instável no campeonato. O time inglês ocupa atualmente a 18ª colocação, com três pontos conquistados em duas partidas, uma vitória e uma derrota, somando dois gols marcados e três sofridos.