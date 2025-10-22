Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chelsea x Ajax: onde assistir ao jogo da Champions League

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 22, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Uefa; veja onde acompanhar o duelo
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Tipo Notícia

Chelsea e Ajax entram em campo nesta quarta-feira, 22, pela terceira rodada da Champions League 2025/26. Sob o comando de Enzo Maresca, o Chelsea tenta se recuperar após um início instável no campeonato.

O time inglês ocupa atualmente a 18ª colocação, com três pontos conquistados em duas partidas, uma vitória e uma derrota, somando dois gols marcados e três sofridos.

A equipe londrina busca aproveitar o apoio da torcida em casa para voltar a vencer e se firmar na disputa por uma vaga na próxima fase da competição.

Saiba onde acompanhar o jogo que será transmitido ao vivo.

Onde assistir a Chelsea x Ajax ao vivo

O confronto entre Chelsea e Ajax acontece às 16 horas (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Uefa 2025/26.

Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo pela HBO Max, no streaming.

>> Siga o canal de Esportes O POVO no WhatsApp

Serviço — Chelsea x Ajax

Liga dos Campeões da Uefa – 3ª rodada

  • Quando: quarta-feira, 22 de outubro de 2025
  • Horário: 16 horas (de Brasília)
  • Onde assistir: HBO Max (streaming)

