Bayern de Munique x Club Brugge: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern de Munique x Club Brugge: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 3ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26
Um dos favoritos ao título da Champions 2025/26, o Bayern recebe o Club Brugge nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu. A bola rola na Allianz Arena, em Munique, e os donos da casa tentam manter os 100% de aproveitamento.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming).
Como chega o Bayern de Munique
O poderoso clube alemão vive um grande início de temporada sob o comando do técnico Vincent Kompany e aparece como um dos favoritos para conquistar o título da Champions. O Bayern venceu todos os jogos disputados em 2025/26, somando os jogos da Bundesliga e da competição europeia.
Além disso, em seu duelo mais recente, o Bayern venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1, no maior clássico do futebol alemão.
Apesar da grande fase do time, o técnico Vincent Kompany ainda lida com alguns problemas no elenco. Isto porque Jamal Musiala, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Hiroki Ito e Stanisic, lesionados, seguem como desfalques no Bayern.
Como chega o Club Brugge
Por outro lado, o Club Brugge também vive uma boa fase na temporada e promete dificultar a vida do Bayern nesta quarta-feira. Mesmo com a derrota na segunda rodada da fase de grupos da Champions para a Atalanta, o time vem de duas vitórias seguidas no Campeonato Belga, sobre o Union Saint-Gilloise e o OH Leuven.
Em sua estreia na Champions, o Club Brugge goleou o Monaco por 4 a 1 e chega para o duelo contra o Bayern com três pontos. Ou seja, arrancar pontos do Bayern fora de casa mantém o clube vivo na briga pela classificação.
Por fim, o experiente goleiro belga Simon Mignolet ainda se recupera de uma lesão muscular e deve seguir como desfalque. Além disso, os meio-campistas Ludovit Reis e Raphael Onyedika, lesionados, completam a lista de desfalques do técnico Nicky Hayen.
BAYERN DE MUNIQUE X CLUB BRUGGE
3ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: quarta-feira, 22/10/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Allianz Arena, em Munique.
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer, Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic, Olise, Díaz, Jackson; Kane. Técnico: Vincent Kompany.
CLUB BRUGGE: Jackers, Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic, Vanaken; Forbs, Tzolis, Tresoldi. Técnico: Nicky Hayen.
Árbitro: Donatas Rumšas (Lituânia).
Auxiliares: Aleksandr Radiuš (Lituânia) e Dovydas Sužiedėlis (Lituânia).
VAR: Jarred Gillett (Áustria).
