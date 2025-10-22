Eintracht Frankfurt x Liverpool: onde assistir na Champions League

O Liverpool enfrenta o Eintracht Frankfurt nesta quarta-feira, fora de casa, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Uefa. / Crédito: Reprodução/Instagram @europaleague

Eintracht Frankfurt e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, 22, pela terceira rodada da Uefa Champions League 2025/26. Atual campeão inglês, o Liverpool chega pressionado para o confronto. A equipe comandada por Arne Slot vive um início de temporada difícil, acumulando quatro derrotas consecutivas: três pelo Campeonato Inglês e uma pela Champions League, quando perdeu por 1 a 0 para o Galatasaray na rodada anterior.

Com apenas três pontos somados, os Reds ocupam o 17º lugar na tabela do torneio europeu, logo atrás do Eintracht Frankfurt, que aparece em 16º, também com três pontos. A partida, portanto, é decisivo para as pretensões de ambas as equipes na competição.

Saiba onde acompanhar o jogo que será transmitido ao vivo.



O duelo entre Eintracht Frankfurt e Liverpool acontece às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha. A partida válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Uefa 2025/26 terá transmissão ao vivo nos seguintes canais: