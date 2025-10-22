Eintracht Frankfurt x Liverpool: onde assistir na Champions League

Eintracht Frankfurt x Liverpool: onde assistir ao jogo da Champions LeagueTimes se enfrentam nesta quarta-feira, 22, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Uefa; veja onde acompanhar ao vivo
Eintracht Frankfurt e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, 22, pela terceira rodada da Uefa Champions League 2025/26.
Atual campeão inglês, o Liverpool chega pressionado para o confronto. A equipe comandada por Arne Slot vive um início de temporada difícil, acumulando quatro derrotas consecutivas: três pelo Campeonato Inglês e uma pela Champions League, quando perdeu por 1 a 0 para o Galatasaray na rodada anterior.
Com apenas três pontos somados, os Reds ocupam o 17º lugar na tabela do torneio europeu, logo atrás do Eintracht Frankfurt, que aparece em 16º, também com três pontos.
A partida, portanto, é decisivo para as pretensões de ambas as equipes na competição.
Saiba onde acompanhar o jogo que será transmitido ao vivo.
Onde assistir a Eintracht Frankfurt x Liverpool ao vivo
O duelo entre Eintracht Frankfurt e Liverpool acontece às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha.
A partida válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Uefa 2025/26 terá transmissão ao vivo nos seguintes canais:
- Space (TV fechada)
- HBO Max
>> Siga o canal de Esportes O POVO no WhatsApp
Escalações prováveis de Eintracht Frankfurt x Liverpool
O Eintracht Frankfurt tem apenas uma dúvida: o lateral Elias Baum, que será avaliado momentos antes da partida.
O time alemão deve entrar em campo com: Kauã Santos; Kristensen, Koch, Amenda e Theate; Chaibi, Skhiri e Uzun; Knauff, Burkardt e Brown.
O Liverpool, por sua vez, tem problemas no departamento médico. Alisson, Leoni e Bajcetic estão lesionados e fora da partida, enquanto Endo é dúvida.
Os Reds devem iniciar o jogo com: Mamardashvili; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Wirtz; Salah, Ekitiké e Gakpo.
Serviço — Eintracht Frankfurt x Liverpool
Liga dos Campeões da Uefa – 3ª rodada
- Quando: quarta-feira, 22 de outubro de 2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)