Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eintracht Frankfurt x Liverpool: onde assistir na Champions League

Eintracht Frankfurt x Liverpool: onde assistir ao jogo da Champions League

Times se enfrentam nesta quarta-feira, 22, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Uefa; veja onde acompanhar ao vivo
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Eintracht Frankfurt e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, 22, pela terceira rodada da Uefa Champions League 2025/26.

Atual campeão inglês, o Liverpool chega pressionado para o confronto. A equipe comandada por Arne Slot vive um início de temporada difícil, acumulando quatro derrotas consecutivas: três pelo Campeonato Inglês e uma pela Champions League, quando perdeu por 1 a 0 para o Galatasaray na rodada anterior.

Leia mais

Com apenas três pontos somados, os Reds ocupam o 17º lugar na tabela do torneio europeu, logo atrás do Eintracht Frankfurt, que aparece em 16º, também com três pontos. 

A partida, portanto, é decisivo para as pretensões de ambas as equipes na competição.

Saiba onde acompanhar o jogo que será transmitido ao vivo.

Leia mais

Onde assistir a Eintracht Frankfurt x Liverpool ao vivo

O duelo entre Eintracht Frankfurt e Liverpool acontece às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha.

A partida válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Uefa 2025/26 terá transmissão ao vivo nos seguintes canais:

  • Space (TV fechada)
  • HBO Max

>> Siga o canal de Esportes O POVO no WhatsApp

Escalações prováveis de Eintracht Frankfurt x Liverpool

O Eintracht Frankfurt tem apenas uma dúvida: o lateral Elias Baum, que será avaliado momentos antes da partida.

O time alemão deve entrar em campo com: Kauã Santos; Kristensen, Koch, Amenda e Theate; Chaibi, Skhiri e Uzun; Knauff, Burkardt e Brown.

O Liverpool, por sua vez, tem problemas no departamento médico. Alisson, Leoni e Bajcetic estão lesionados e fora da partida, enquanto Endo é dúvida.

Os Reds devem iniciar o jogo com: Mamardashvili; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Wirtz; Salah, Ekitiké e Gakpo.

Serviço — Eintracht Frankfurt x Liverpool

Liga dos Campeões da Uefa – 3ª rodada

  • Quando: quarta-feira, 22 de outubro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Uefa Champions League

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar