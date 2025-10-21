Real Madrid x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de gigantes na fase de liga da Champions 2025/26. Nesta quarta-feira (22), Real Madrid e Juventus se enfrentam às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 3ª rodada da principal competição de clubes do futebol europeu.

LEIA MAIS: LaLiga cancela jogo entre Barcelona e Villarreal que seria disputado em Miami

Como chega o Real Madrid

O clube merengue faz um grande início de temporada sob o comando do técnico Xabi Alonso e está com 100% de aproveitamento nesta fase de liga da Champions. Nas duas primeiras rodadas, o Real Madrid bateu o Olympique de Marselha, por 2 a 1, e goleou o Kairat por 5 a 0. Assim, a equipe vai em busca de mais uma vitória em casa para seguir na briga pelas primeiras posições.

No compromisso mais recente, o Real Madrid venceu o Getafe por 1 a 0, com mais um gol de Mbappé, e se manteve na liderança do Campeonato Espanhol.

Mesmo com a boa fase, o técnico Xabi Alonso segue com alguns problemas no elenco. As baixas confirmadas são Carvajal, Rüdiger e Hujsen, lesionados. Já Alexander-Arnold, Ceballos e David Alaba, recuperados de lesão, são tratados como dúvidas, uma vez que estão sem ritmo de jogo.