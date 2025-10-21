Chelsea x Ajax: onde assistir, escalações e arbitragem

Blues têm lista extensa de desfalques para duelo com equipe holandesa que ainda não pontuou na Champions League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Na sequência da 3ª rodada da Champions League, o Chelsea encara o Ajax, nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra. Os Blues tentam encostar nos líderes do torneio continental, enquanto a equipe holandesa ainda não pontuou e terá que reagir, desta vez fora de casa para não deixar o pelotão se distanciar. Atualmente, os comandados do técnico Enzo Maresca ocupam a 18ª colocação, com três pontos. Já o time da Holanda, que perdeu as duas primeiras rodadas, está em penúltimo, à frente apenas do Kairat.

Onde assistir O confronto desta quarta-feira (22) terá a transmissão da HBO Max (serviço de streaming). Como chega o Chelsea Para este duelo, os Blues têm uma série de desfalques importantes. Afinal, o atacante João Pedro, estrela da equipe no título do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, está suspenso e fora de combate. Além disso, o técnico Enzo Maresca tem uma extensa lista de desfalques, que estão contundidos. Entre eles, estão Cole Palmer (lesão virilha), Mykhailo Mudryk (suspensão por doping), Levi Colwill (lesão no joelho), Dario Essugo (lesão coxa), Benoit Badiashile (lesão muscular) e Liam Delap (tendão da coxa).