Real Madrid x Juventus: onde assistir ao jogo da Champions League

Real Madrid e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira, 22, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Uefa; veja onde acompanhar o clássico ao vivo
Em clássico europeu, Real Madrid e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 16 horas (de Brasília), pela terceira rodada da Champions League 2025/26.

Saiba onde acompanhar o jogo que será transmitido ao vivo.

Onde assistir a Real Madrid x Juventus ao vivo

O duelo entre Real Madrid e Juventus acontece às 16h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha.

A partida válida pela terceira rodada da Champions League terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada, e no serviço de streaming HBO Max.

Real Madrid x Juventus: como chegam na Champions League

Em 21 confrontos até hoje na Liga dos Campeões, a Juventus venceu nove, e o Real Madrid 10, além de dois empates.

Sob o comando do técnico Xabi Alonso, o time merengue acumula duas vitórias nas duas primeiras rodadas da competição deste ano. O Real Madrid venceu o Olympique por 2 a 1 e goleou o Kairat por 5 a 0.

Já o time italiano, treinado por Igor Tudor, acumula dois empates, mas sem nenhuma vitória. No último final de semana, sofreu uma derrota de 2 a 0 para o Como pela série A.

Em clássico de gigantes, os dois times se enfrentarão hoje, 22 de outubro, a partir das 16h.

Enquanto o Real visa manter os 100% de aproveitamento, a Juve tenta se recuperar na competição.

Real Madrid x Juventus - 3ª rodada da Champions League

  • Data: quarta-feira, 22 de outubro
  • Local: estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha
  • Horário: 16 horas (horário de Brasília)
  • Onde assistir ao vivo: plataforma de streaming HBO Max e o canal TNT (TV fechada)

