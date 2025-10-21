Eintracht Frankfurt x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Eintracht Frankfurt x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 3ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26
Eintracht Frankfurt e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. A bola rola no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha, e coloca frente a frente duas equipes que chegam pressionadas pelo resultado positivo.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Space (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Como chega o Eintracht Frankfurt
O clube alemão não faz um bom início de temporada e chega pressionado para o duelo desta quarta-feira. Isto porque o Frankfurt vem de três partidas sem vitória, com uma derrota por 5 a 1 para o Atlético de Madrid na última rodada da Champions, além de ter perdido para o Bayern de Munique por 3 a 0 e ficado no empate por 2 a 2 com o Freiburg, ambos pelo Campeonato Alemão.
Dessa maneira, o Frankfurt tem somente uma vitória nas duas primeiras rodadas da Champions e precisa se impor em casa diante do Liverpool para seguir vivo na briga pela classificação para a próxima fase.
Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Dino Toppmöller não poderá contar com Baum e Oscar Højlund, lesionados. A boa notícia, no entanto, fica por conta da presença do jovem Can Uzun, que já marcou seis gols nesta temporada.
Como chega o Liverpool
Por outro lado, o Liverpool também não vive um bom momento na temporada. Desde a chegada do técnico Arne Slot, que substituiu Klopp, o time atravessa sua pior fase sob o comando do holandês. Isto porque os Reds vêm de quatro derrotas seguidas, sendo a última delas no clássico contra o Manchester United, por 2 a 1, em Anfield, pela Premier League.
Assim como os donos da casa, o Liverpool tem somente três pontos nas duas primeiras rodadas da fase de liga da Champions e precisa da vitória fora de casa para seguir na briga pela parte de cima da tabela. Além de ter perdido a liderança da Premier League, os Reds vêm de uma derrota fora de casa para o Galatasaray na competição europeia.
Por fim, o técnico Arne Slot segue sem poder contar com o goleiro brasileiro Alisson e Ryan Gravenberch, lesionados.
EINTRACHT FRANKFURT X LIVERPOOL
3ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: quarta-feira, 22/10/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt.
EINTRACHT FRANKFURT: Kauã Santos, Kristensen, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Larsson, Doan, Bahoya, Uzun; Burkardt. Técnico: Dino Toppmöller.
LIVERPOOL: Mamardashvili, Szoboszlai, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Salah, Gakpo, Wirtz; Isak. Técnico: Arne Slot.
Árbitro: François Letexier (França).
Auxiliares: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França).
VAR: Jérôme Brisard (França).
