Bayern x Club Brugge: onde assistir ao jogo da Champions

Bayern de Munique x Club Brugge: onde assistir na Champions LeagueLíder do grupo, equipe alemã enfrenta os belgas nesta quarta-feira, 22, pela 3ª rodada da Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo.
O Bayern de Munique recebe o Club Brugge nesta quarta-feira, 22, pela terceira rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2025.
Com um início de campanha perfeito, o Bayern de Munique chega embalado para o confronto. Sob o comando do técnico Vincent Kompany, o time alemão venceu suas duas primeiras partidas na competição, contra Chelsea e Pafos, e lidera o grupo com seis pontos.
Leia mais
O Bayern também ostenta o melhor ataque da primeira fase, com oito gols marcados, um a mais que o Real Madrid, que possui a mesma pontuação. A equipe busca manter a sequência positiva e encaminhar a vaga direta para as oitavas de final.
Saiba onde acompanhar o jogo que será transmitido ao vivo.
Onde assistir a Bayern de Munique x Club Brugge ao vivo
A partida entre Bayern de Munique e Club Brugge acontece nesta quarta-feira, 22, às 16 horas (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique.
O duelo será transmitido ao vivo e com exclusividade pela HBO Max, plataforma oficial da Liga dos Campeões da Uefa 2025/26.
Os torcedores poderão acompanhar o confronto em tempo real pelo aplicativo ou site do serviço de streaming.
Bayern de Munique x Club Brugge: escalações e desfalques
O Bayern de Munique tem alguns desfalques importantes. Alphonso Davies, Jamal Musiala e Hiroki Ito seguem no departamento médico, enquanto Serge Gnabry e Josip Stanisic são dúvidas. Kompany pode realizar apenas uma mudança em relação ao último jogo, com Goretzka substituindo Pavlovic.
Provável escalação do Bayern: Neuer; Boey, Upamecano, Jonathan Tah e Laimer; Kimmich, Goretzka e Harry Kane; Olise, Luis Díaz e Nicolas Jackson.
Do outro lado, o Club Brugge segue sem o goleiro Mignolet, o volante Raphael Onyedika e o meio-campista Ludovit Reis, todos lesionados. A equipe deve repetir a formação que venceu o Leuven no Campeonato Belga.
Provável escalação do Brugge: Jackers; Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele e Seys; Stankovic, Cisse Sandra e Hans Vanaken; Carlos Forbs, Christos Tzolis e Nicolo Tresoldi.
Serviço — Bayern de Munique x Club Brugge
Liga dos Campeões da Uefa – 3ª rodada
- Quando: quarta-feira, 22 de outubro de 2025
- Horário: 16 horas (de Brasília)
- Onde assistir: HBO Max (streaming)