Whindersson Nunes luta boxe contra Popó Freitas; veja como foi embate

O humorista Whindersson Nunes e o boxeador Acelino "Popó" Freitas se enfrentaram em uma luta semiprofissional na madrugada desta segunda-feira, 31. O duelo foi o embate final do evento Fight Music Show, que aconteceu em Balneário Camboriú (SC), e teve outras seis lutas e show de Wesley Safadão.

O duelo faz parte de uma modalidade que tem se tornado popular nos últimos tempos, unindo apresentações musicais e lutas do circuito profissional. A noite encerra com um confronto entre influenciadores e grandes nomes do esporte - Popó, por exemplo, é tetracampeão mundial de boxe.

O POVO acompanhou lance a lance a disputa. Confira abaixo os principais momentos do confronto:

Como foi a luta Whindersson Nunes x Popó

O combate começou de forma avassaladora. Popó bateu forte, conectou a grande maioria dos golpes que tentou, sempre ligando jabs de esquerda e fez Whindersson sangrar pelo nariz. No segundo round, o tetracampeão acertou um direto de direita e balançou o adversário.

Whind ficou com a guarda alta, movimentando a cabeça para os lados com o objetivo de evitar que Popó conectasse mais socos. Mas como sempre caminhava pra frente, o humorista se tornava alvo fixo para o tetracampeão. O clima da luta apresentava um misto de amistoso e seriedade. Os dois sorriram várias vezes durante o combate. E permaneceu assim enquanto o gongo não soou de forma definitiva.

E quem pensou que Whindersson ficaria apenas recebendo as investidas de Popó sem responder, se enganou. À medida que o embate foi se encaminhando para o fim, o youtuber foi desferindo golpes e ficando mais à vontade, apesar de estar sangrando pelo nariz.

Foi apenas no sexto assalto que houve o primeiro knockdown na luta. Popó conectou um direto de direita que acertou o queixo de Whindersson, balançando-o e viu o árbitro abrir contagem. O youtuber se recuperou e a luta seguiu. Daí por diante, a contagem foi aberta para Whind por mais duas vezes. E como o contrato da luta permitia nocaute, Popó continuou batendo forte.

A luta foi até o último round com os dois lutadores apresentando cansaço, diminuindo o ritmo. O gongo soou e o combate foi encerrado "empatado". Apesar da clara vantagem de Popó no confronto, o duelo tinha objetivo de diversão, e o resultado reflete a atmosfera de humor do evento.

Whind comemorou bastante por ter aguentado a pressão de um dos maiores nomes da história do boxe mundial. Apesar de não ser um duelo oficial, Popó não pegou leve com o humorista - mas também não usou sua potência máxima.

Evento de Whindersson Nunes x Popó teve outras lutas e show

Além do embate entre humorista e boxeador, o Fight Music Show teve outros confrontos. Veja lineup completo abaixo:

Boxe

Rogério Minotouro x Leonardo “Leleco” Guimarães

Esquiva Falcão x Yuri Fernandes

Kickboxing

Matheus Aires x Igor Merlin

MMA

Stephanie Luciano x Andressa Romero

Pedro Machado x Marcelo Marques

Mario Sousa x Antônio Gordilho

Apresentação musical

Wesley Safadão

