Com goleada sobre o Sousa, Fortaleza fez sua melhor estreia de temporada dos anos 2000

O Fortaleza fez sua melhor estreia em temporadas nos anos 2000 ao golear o Sousa-PB por 5 a 0, na noite deste domingo, 30, no Castelão. Antes disso, a melhor marca nesse período era a de 2018, quando o Leão iniciou goleando o Uniclinic (hoje Atlético-CE) por 4 a 0.



Naquela ocasião, o jogo era pelo Campeonato Cearense e coube ao atacante Gustavo marcar os quatro gols da partida, que foi realizada no estádio Presidente Vargas. O artilheiro da noite viria a ser o maior goleador do Brasil em 2018, com 30 gols marcados.

Desta vez, porém, os cinco gols aplicados sobre o Sousa foram marcados todos por jogadores diferentes. Titi, Depietri, Torres, Tinga e Romarinho balançaram a rede do Dinossauro Verde no jogo que marcou a estreia do Leão na Copa do Nordeste 2022 e também na nova temporada.

A marca conquistada neste domingo, aliás, é a melhor das últimas 60 estreias do Fortaleza. Segundo o pesquisador da história do clube, Luca Laprovítera, só em 1962 o Tricolor bateu este placar, quando superou o Gentilândia por 7 a 1.



