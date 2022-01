Calderano passa japonês e agora é o 3º melhor mesatenista do mundo

O carioca Hugo Calderano, de 25 anos, se tornou neste domingo (30) o número 3 do mundo no tênis de mesa e, de quebra, passou a ser o maior jogador das Américas, ultrapassando o norte-americano Sol Schiff, que detinha a posição desde 1938.

No ranking mundial de fevereiro, antecipado excepcionalmente para hoje (30) pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, sigla em inglês), o brasileiro desponta em terceiro lugar (4913 pontos), antes ocupado pelo Tomokazu Harimoto (agora com 4.608). Calderano só está atrás de chineses - Fan Zhendong (8.598) e Ma Long (5.404) - considerados os melhores do mundo há gerações.