Austrália: vice-campeã de duplas, Haddad está contente com superação

Não faltou garra por parte da brasileira Bia Haddad e da cazaque Anna Danilina na disputa do título de duplas no Aberto da Austrália, na madrugada deste domingo (30). No entanto, as tchecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, atuais campeãs olímpicas, levaram a melhor, com vitória por 2 sets a 1 (parciais de 6/7, 6/4 e 6/4), ficando com o título na Rod Laver Arena, em Melbourne. Mesmo assim, Haddad já entrou para a história do tênis do país, ao se tornar a primeira brasileira finalista no Grand Slam australiano na Era Aberta (iniciada em 1968).