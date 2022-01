Whindersson Nunes realiza leilão com roupas de famosos para ajudar a Bahia

Peças de roupa de Gkay, Maísa Silva, Sabrina Sato, Juliette e Joelma estarão no leilão realizado pelo youtuber Whindersson Nunes. A ação tem o objetivo de arrecadar dinheiro para auxiliar as vítimas das chuvas na Bahia.

“Gkay doou look da farofa. Sabrina Sato uma fantasia. Juliette doou o look da final do BBB. Joelma doou um look”, anunciou em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 4 de janeiro.

“Jajá está no ar e qualquer um pode dar seu lance. Tô divulgando, gente, porque preciso que as pessoas saibam do leilão, não é pra aparecer”, escreveu.

Ele ainda explicou como o leilão vai funcionar: “Existe um valor mínimo, você cobre esse valor, e outras pessoas podem cobrir o seu valor com um valor mais alto. Se não tiver ninguém disposto a pagar mais, o produto é seu”.

O influenciador digital também rebateu pessoas que estavam criticando os objetos que seriam leiloados. “O que não tem valor pra você às vezes carrega muito valor e inspiração pra outros”.

As chuvas que aconteceram na Bahia nos últimos dias de 2021 afetaram mais de 430 mil pessoas. Muitos tiveram suas casas alagadas e destruídas por causa da água. No total, 50 cidades do estado decretaram situação de emergência, reconhecimento de emergência ou estado de calamidade pública.



