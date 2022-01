Com gol de cearense, Brasil goleia Equador na estreia na Copa América de Futsal

O triunfo por 5 a 1 teve participação do cearense Bruno Taffy, que marcou um dos gols do Brasil na partida

A seleção brasileira de futsal estreou na Copa América com vitória elástica sobre o Equador, na tarde deste sábado, 29, em Assunção, Paraguai. O triunfo por 5 a 1 teve participação do cearense Bruno Taffy, que marcou um dos gols do Brasil na partida. O atleta de 31 anos concedeu entrevista exclusiva para o FutCast, podcast do O POVO, antes de viajar para a competição com a delegação da Canarinho (ouça abaixo).

Além do gol do camisa 9, a seleção construiu o placar com os tentos de Bruno, Pito, João Vitor e Daniel. O Equador balançou as redes com Montaño. A Copa América marca a primeira vez de Taffy, que também possui nacionalidade espanhol, em uma competição oficial pelo Brasil.

Apesar da vitória tranquila, a equipe brasileira levou um susto no início da partida, quando o Equador teve a chance de abrir o placar de pênalti, mas desperdiçou. A seleção respondeu rapidamente e fez 1 a 0 com gol de Bruno, aos sete minutos. No lance seguinte, o time ampliou com Pito.

Na reta final do primeiro tempo, João Vitor e Daniel colocaram o 4 a 0 no placar. Na segunda etapa, o Brasil diminuiu o ritmo e viu o adversário voltar mais organizado. Neste cenário, os equatorianos diminuíram com Montaño.

O gol sofrido fez a seleção reagir. Foi quando Bruno Taffy apareceu para fechar a goleada por 5 a 1 e selar a vitória do Brasil na estreia. A equipe volta à quadra amanhã, às 15 horas, para enfrentar o Chile. A Canarinho busca o 11º título na competição.

Com a vitória, o Brasil lidera o grupo A da competição. Integrantes da mesma chave, o Chile venceu neste sábado a Colômbia e aparece em segundo lugar.

O Uruguai também pertence ao grupo A e estreia neste domingo, 30, contra a Colômbia.

Na chave B, a Venezuela venceu o Peru por 3 a 2 e a Argentina bateu a Bolívia por 2 a 1, neste sábado.

