Corinthians desencanta no Paulistão ao vencer Santo André fora de casa

Jogando fora de casa, o Corinthians conquistou neste domingo (30) a primeira vitória no Campeonato Paulista, ao superar o Santo André, por 1 a 0, em partida da segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O triunfo deixou o Alvinegro em primeiro lugar no Grupo A, com quatro pontos. Já o Novorizontino, do Grupo B, ainda não pontuou no Paulistão.

VAI CORINTHIANS!



Fábio Santos cravou de pênalti e garantiu a primeira vitória do Timão no Paulistão Sicredi.#FutebolPaulista #Paulistao22

