Botafogo sela primeira vitória no Carioca ao bater Bangu por 2 a 0

O Botafogo derrotou o Bangu por 2 a 0 neste domingo (30), no Estádio Nilton Santos e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Carioca de 2022. Felipe Ferreira, no primeiro tempo e Diego Gonçalves, na segunda etapa, marcaram os gols da partida, realizada no estádio NIlton Santos, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. Com quatro pontos, o Alvinegro se iguala ao Vasco e ao Flamengo na tabela, momentaneamente liderando o campeonato.

O Bangu, que bateu o Fluminense na estreia, entrou em campo animado com a possibilidade de se tornar o único time com 100% de aproveitamento. Mas as expectativas logo foram frustradas. Aos nove minutos, em saída de bola errada, Vitinho recuperou a posse para o Botafogo e acionou Daniel Borges pela direita. Ele avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Felipe Ferreira completar de primeira para o gol.

Os donos da casa continuaram a imprimir uma pressão na saída de bola do Bangu, mas a equipe da Zona Oeste do Rio de Janeiro logo começou a se sentir mais à vontade em campo e passou a criar chances. O time alvirrubro alcançou mais de 60% de posse de bola e levou perigo principalmente no chute de Lucas Oliveira, de primeira, que Gatito Fernandez colocou para escanteio.

Na segunda etapa, com as mudanças nas duas equipes, o jogo ficou morno. Quem agitou novamente a partida foi o atacante Erison, que estreou pelo Botafogo. Pouco mais de dez minutos depois de entrar em campo, aos 30, ele ganhou no corpo pela direita e cruzou para Diego Gonçalves, completamente livre dentro da área, cabecear sem chances para o goleiro Paulo Henrique, ampliando o placar.

O Bangu ainda levou perigo, principalmente com Lucas Duarte e Mateus Nascimento - que inclusive acertou a trave esquerda do Botafogo -, mas não conseguir diminuir a desvantagem.

Na próxima rodada, o Bangu recebe o Volta Redonda, na quarta-feira (2), às 15h30 (horário de Brasília), no estádio Moça Bonita. No dia seguinte, às 18h, o Botafogo será o anfitrião diante do Madureira, no Nilton Santos.

