Ex de Whindersson faz homenagem no programa do Faustão: "Amo você"

Whindersson Nunes participou do programa "Faustão na Band" na quarta-feira, 20 de janeiro. Ele foi a primeira pessoa a participar do quadro "Arquivo Pessoal", com direito a homenagem da ex-noiva Maria Lina Deggan.

O casal teve um relacionamento entre 2020 e 2021, sendo o primeiro do humorista após o fim do casamento com Luísa Sonza. Whindersson chegou a pedir Maria em casamento quando ela estava grávida dele. O bebê João Miguel nasceu prematuro e morreu dias após o nascimento. Após o acontecido, o relacionamento dos dois chegou ao fim.

"Vocês são a melhor parte da minha história, tenho gratidão por tudo que você fez por mim. O João é o maior sonho da minha vida. Tenho certeza que, onde ele estiver, ele tem muito orgulho do pai que tem. Você merece todo o amor que recebe do Brasil. Eu amo você", declarou Maria durante o programa.

"Se você não fosse um cara diferenciado, jamais uma ex-namorada falaria isso depois de uma tragédia. Ficamos sem palavras", ressaltou Faustão. "Nós temos uma relação de carinho muito grande. Sempre torcemos um pelo outro. Passamos por uma 'barra' juntos. Eu também falo que a amo. Nem sei o que dizer, não estava esperando", respondeu Whindersson.

Atualmente, Faustão está afastado da Band por ter testado positivo para Covid-19. O programa com Whindersson foi gravado anteriormente e está disponível no YouTube.

