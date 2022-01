Influencer Casimiro paga R$ 5 mil para vendedor distribuir cachorro-quente

O influenciador digital Casimiro fazia uma transmissão ao vivo sobre o Big Brother Brasil 2022 quando um dos comentários chamou sua atenção: Marcos Adriano dos Santos, de Curitiba, pediu para o youtuber explicar a prova do reality show da terça-feira, 18, porque estava trabalhando e não podia acompanhar.

Casimiro, então, entrou em contato com o trabalhador, que é dono de uma barraca de cachorro-quente, e pediu suas informações para fazer uma transferência bancária. Foi assim que Marcos recebeu R$ 5 mil.

Depois disso, o influenciador ainda anunciou para seu público que, quem aparecesse no lugar de venda de lanches, receberia o pedido de graça. “Quem chegar lá e falar que veio pelo Casimiro vai comer de graça. Só hoje. O que sobrar é do Marcão e, se não sobrar, vai comer cachorro-quente. Mas tem que ir agora, se virar a noite, aí já era”, disse, em tom de brincadeira.

Mas muitas pessoas foram ao local. Em entrevista ao portal G1, Marcos afirmou que deu 30 vouchers, no total. “Acabou tudo. Fez muita diferença na venda da semana, não só da noite. Tirei mais ou menos metade do que eu vendo numa semana. Foram 120 lanches”, comentou.

A hashtag “#BarracadoMarcao” chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. Usuários tiraram fotos do local, que estava com vários clientes, e marcaram Casimiro. O youtuber, inclusive, também divulgou a hashtag nas suas redes sociais.



