Casimiro anuncia contrato para transmitir jogos de futebol ao vivo

O streamer Casimiro Miguel anunciou nessa quinta-feira, 20, um contrato com a empresa LiveMode para transmitir partidas de futebol ao vivo em suas plataformas. Segundo o portal Uol, também é possível que aconteçam transmissões de eventos de outras modalidades esportivas. “Quem me acompanha sabe do meu sonho em transmitir esportes ao vivo. Estou feliz demais de anunciar que me juntei ao time LiveMode para realizar esse sonho e trazer para vocês as novas transmissões”, comemorou ele no Twitter.

Casimiro tem 1,5 milhão de seguidores no Twitch e mais de 1,5 milhão em seu canal de cortes no YouTube. O carioca é um dos mais assistidos do ambiente virtual e conquistou fãs narrando e comentando jogos ao vivo, além de realizando “reacts”, vídeos em que reage a diferentes assuntos com interação com o público. Eleito personalidade do ano no Prêmio eSports Brasil 2021, ele já fez transmissões ao vivo com Neymar e chegou a organizar um mutirão de votos para o prêmio Dener, que escolhe os melhores gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha.

“Revolucionar as transmissões de futebol”

A LiveMode, responsável pela gestão dos direitos de transmissão de campeonatos como a Copa do Nordeste e o Campeonato Paulista, também gerenciará a agenda de ações comerciais de Casimiro, além de relacionamento com marcas e ações customizadas. É o que explicou Maurício Portela, sócio da LiveMode.

“Conhecemos o Cazé há mais de oito anos e acompanhamos toda a história e evolução dele. Sonhamos juntos em revolucionar as transmissões de futebol. Ainda nem sabemos tudo o que vamos fazer, mas temos certeza que vamos realizar coisas incríveis para os torcedores e para as marcas”, relatou o empresário.



