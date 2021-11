'Você é gigante', diz Neymar a Bruninho, torcedor do Santos hostilizado

O jogador Neymar utilizou as redes sociais hoje, terça-feira, 9, para se solidarizarc com Bruno do Nascimento, o Bruninho, que foi hostilizado no último domingo durante uma partida do Santos contra o Palmeiras

O jogador Neymar utilizou as redes sociais hoje, terça-feira, 9, para se solidarizar com o garoto Bruno do Nascimento, o Bruninho, que foi hostilizado no último domingo, 7, durante uma partida do Santos contra o Palmeiras. Santista, o menino de 9 anos recebeu xingamentos de torcedores após receber uma camisa de Jaílson, goleiro palmeirense.

“Bruninho, você é gigante, menino. Que personalidade de fazer esse vídeo. Coisa que nenhum babaca que te xingou tem coragem de meter a cara!”, escreveu Neymar em publicação no Instagram Stories. “Onde vamos parar? Cadê esses bonitões metidos a malandrão... É uma criança, uma criança que é fã do rival. Qual problema nisso?”.

“O mundo está ficando maluco. As pessoas estão perdendo a noção do que Deus já dizia, ‘ame o próximo’. Que tristeza ver esse vídeo. Escutar a voz dele pedindo desculpa e que iria devolver a camisa para que não façam nada com ele! Que tristeza, que tristeza. Que Deus nos abençoe e nos proteja”, complementou o ex-atacante do Santos.

Bruninho, o torcedor do Santos que foi hostilizado: entenda o caso

A criança foi hostilizada por alguns torcedores no clássico do último domingo diante do Palmeiras. Bruninho pediu e conseguiu a camisa de Jaílson, goleiro do rival, e um santista iniciou a confusão no setor do Portão 22 ao reclamar da atitude do menino e do seu pai. A maioria ficou a favor do garoto, mas a Polícia precisou intervir para acalmar os ânimos.

O vídeo repercutiu nas redes sociais e Bruninho publicou um pedido de desculpas afirmando que devolveria a camisa para Jaílson. No vídeo do menino, Neymar comentou: “Bruninho, você pode gostar de quem você quiser! Independente do time que você torça. Abraço menino, viva teu sonho”.

Em nota, o Santos lamentou o caso e lembrou que Bruno foi aprovado em teste das franquias Meninos da Vila. O time convidou o garoto e seu pai, Moisés, para assistir ao jogo contra o Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira, às 19 horas (horário de Brasília), na Vila Belmiro.



