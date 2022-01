Streamer Casimiro testa positivo para Covid-19

Sucesso nas redes sociais, Casimiro recebeu o prêmio iBest 2021 de Twitcher do Ano e Prêmio eSports Brasil 2021 como Personalidade do Ano

O streamer Casimiro Miguel informou pelas redes sociais que testou positivo para a Covid-19 e irá pausar as transmissões ao vivo enquanto se recupera da doença.

Sobre o assunto Casimiro: streamer de Twitch e YouTube, torcedor do Vasco é fenômeno na web

O apresentador fez sucesso em 2021 com as lives sobre assuntos diversos, especialmente reagindo a outros conteúdos. Ele foi um dos responsáveis por viralizar no Brasil o personagem Homem Mau, do programa Trem Bala, transmitido pela rádio O POVO/CBN e pela TV Ceará.

No final de 2021, Casimiro foi eleito como Personalidade do Ano pelo Prêmio eSports Brasil. Além disso, recebeu o título de Twitcher do Ano pelo Prêmio iBest 2021.

"Eu tô bem, tô medicado, to só com a garganta f*****, mas sem febre, sem dor e tudo mais. A médica mandou que eu ficasse de repouso uns dias e vou fazer isso, ok? Já já to de volta!", explicou o streamer nas redes sociais, tranquilizando os seguidores.