Em live com Neymar, Casimiro bate recorde na Twitch com 540 mil pessoas

O streamer Casimiro Miguel conseguiu realizar a pré-estreia da série de Neymar da Netflix após pedidos dos fãs nas redes sociais. Live de Casimiro se tornou a mais assistida da Twitch no Brasil na noite desta segunda, 24

O streamer Casimiro bateu um recorde na live desta segunda-feira, 24, ao reagir ao primeiro episódio da série "Neymar - O Caos Perfeito" produzida pela Netflix. O jornalista atingiu o recorde de espectadores simultâneos da Twitch antes mesmo de exibir a pré-estreia na transmissão ao vivo, já tinha superado o pico anterior de espectadores simultâneos em seu canal. A maior marca do streamer hoje foi de 540 mil telespectadores.

Quando começou o primeiro episódio da série, a live passou de 500 mil espectadores. O recorde anterior era de 132 mil, após o streamer se recuperar da Covid-19 e voltar a fazer transmissões. Às 20h34 de hoje, mais de 513 mil espectadores estavam presentes na Twitch do jornalista. Número superou o recorde que era do jogador e influenciador Gabriel Back, de Free Fire, com 511 mil.

A transmissão ao vivo ainda contou com a participação do próprio Neymar: o atacante da seleção Brasileira e Paris Saint-Germain (PSG) apareceu e conversou por voz com Casimiro e a audiência foi além, chegando a marca de 540 mil espectadores. "Estou muito feliz e emocionado de estar saindo o documentário e você ser o primeiro a exibir. Que moral, em?", disse Neymar. "Fiquei muito contente e feliz de ter uma história contada. Eu fiquei sem palavras, sabe? Porque você vai relembrando tudo o que você já passou para chegar até aqui e conquistar isso. Minha história sendo mostrada para todo mundo", completou.

Neymar ainda revelou que um dos desejos com o filme é mostrar mais da própria vida para as pessoas. "Eu sou ser humano, assim como todos que estão aqui na live. Sou de carne e osso, tenho sentimentos. Tenho os meus erros, já errei bastante, e o documentário vai falar deles também. De tudo o que aconteceu! Já errei, já acertei. Sou ser humano e não super herói", comentou o atacante.

"O legado que eu quero deixar é que sou autêntico. Sou muito verdadeiro e sempre busco ficar ao lado das pessoas que estão ao meu lado. Autêntico, feliz, amigo de todo mundo. Não gosto de arrumar confusão com ninguém, gosto que todo mundo esteja bem. A galera vai aproveitar para me conhecer um pouco, ver como é meu dia a dia e como foi minha história até aqui", finalizou Neymar.

A exibição do primeiro episódio da série sobre Neymar na live de Casimiro aconteceu após pedido do streamer, do próprio jogador e dos fãs para a liberação da Netflix. A ideia foi um sucesso e Neymar foi um dos assuntos mais falados durante a exibição.

