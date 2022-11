O que se sabe sobre o homem que ficou pendurado em caminhão durante ato golpista

Veículo caminhou por quilômetros com apoiador do Bolsonaro pendurado na parte dianteira

Uma cena inusitada tomou conta das redes sociais na última quinta-feira, 3. Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou pendurado na parte dianteira de um caminhão em movimento depois de um motorista furar o bloqueio feito por grupos golpistas nas rodovias.

O homem tentava barrar a passagem do veículo, que conseguiu furar a barreira e seguiu caminho com o bolsonarista segurando no para-brisa.

Onde aconteceu?

A cena foi registrada durante um bloqueio de uma rodovia do município de Caruaru, no Agreste do estado de Pernambuco. De acordo com informações do G1, o ato antidemocrático ocorreu no quilômetro 130 da BR-232.

A Polícia Rodoviária Federal da localidade não foi acionada oficialmente sobre o caso, conforme o G1.

Como ocorreu o episódio?

"Cara subiu aí e disse que não vai descer, parei para ele descer e não desce", diz o condutor do veículo.

No vídeo, é possível ver o bolsonarista agarrado a parte dianteira do caminhão, enquanto o motorista percorre a estrada em local afastado da área onde os atos antidemocráticos foram registrados.

O que aconteceu com o bolsonarista?

Ainda não há informações sobre a identificação e nem o ponto em que o apoiador do presidente foi deixado. Na mídia que circula nas redes sociais, o veículo percorre a estrada por alguns minutos com o homem ainda pendurado.

Alguns minutos depois e já longe do local em que a via foi obstruída, o apoiador do presidente sinaliza estar cansado e que quer sair. "Você vai descer?" Vou parar ali para você descer, você desce, beleza?, disse o condutor do caminhão, enquanto o homem faz sinal positivo.

"Não quero confusão, eu estou trabalhando. Saí da minha casa, tenho três filhos, não quero problema, certo?", acrescentou o motorista.

Os atos antidemocráticos

Os atos golpistas acontecem após apoiadores de Bolsonaro não aceitarem os resultados das urnas no último domingo, 30, que consagraram a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com mais de 60 milhões de votos.

