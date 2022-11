Bandeira do Brasil é erguida em viatura da Polícia em gesto de apoio a atos golpistas no Rio

Uma viatura da Polícia Civil da 24ª Delegacia de Polícia (DP) do bairro Piedade, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi gravada com uma bandeira do Brasil em gesto de apoio aos grupos golpistas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os bolsonaristas promovem atos antidemocráticos na Cidade nesta quarta-feira, 2, assim como em outras regiões do País.

As informações são do O Globo. O caso ocorreu na avenida Presidente Vargas, uma das principais vias de acesso ao Centro da capital fluminense. Enquanto passava pela estrada, o automóvel era celebrado e aplaudido por bolsonaristas. Ao fundo do vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ouvir um deles falando: "Coisa linda, Brasil".

Os grupos golpistas têm promovido atos pedindo "intervenção militar e federal", em desrespeito ao resultado das urnas que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o próximo presidente do Brasil.



Uma viatura da 24ª delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi gravada passando pela av. Presidente Vargas, com a bandeira do Brasil, em gesto de apoio aos atos antidemocráticos.



