Jogo Político discute o silêncio de Bolsonaro e os atos golpistas pelo País

O programa Jogo Político desta terça-feira, 1º, vai discutir o silêncio do presidente Jair Bolsonaro (PL) após quase 40 horas da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República, com 50,9% dos votos válidos. O presidente derrotado ainda não veio a público reconhecer a vitória do adversário.

O silêncio do chefe do Executivo vem estimulando movimentos golpistas pelo País. Rodovias de pelo menos 20 estados e do DF foram bloqueadas por caminhoneiros que não reconhecem o resultado das urnas.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) desobstrua as vias. Ele ainda autorizou a aplicação de multa de R$ 100 mil e até prisão contra manifestantes que desrespeitarem as ordens. Diante ainda da falta de ação mais enérgica da PRF, ele permitiu que policiais militares fizessem o desbloqueio das rodovias.

Trazemos ainda edição nova do quadro Alguém me Disse, com o editor-chefe de Opinião do O POVO, Guálter George. Neste episódio, ele fala sobre os primeiros passos do governador eleito Elmano de Freitas (PT) para a composição de sua equipe de governo, com alguns impasses para resolver.



