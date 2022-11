Nelson Piquet participa de atos golpistas e sugere "Lula no cemitério"

Com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais do domingo passado, o ex-piloto participou de manifestações contra o resultado das urnas e voltou a ser manchetes por declarações polêmicas

Tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet nunca escondeu seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais do domingo passado, o ex-piloto participou de manifestações contra o resultado das urnas e voltou a ser manchetes por declarações polêmicas.

Em uma gravação com outro manifestante, Nelson Piquet disparou contra o presidente eleito. "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E Lula lá no cemitério, filho de uma p…".

Sobre o assunto Bandeira do Brasil é erguida em viatura da Polícia em gesto de apoio a atos golpistas no Rio

Defendida por atos golpistas, "intervenção federal" não existe no Brasil

Atos golpistas nas rodovias do Ceará foram dispersados após negociação com a PRF

Na sequência, Nelson Piquet reforçou sua posição extremista contra a vitória de Lula nas eleições. "Vamos botar esse Lula, filho de uma p…, para fora disso", destacou o ex-piloto.

Lula superou Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais com o resultado mais apertado da história desde 1989. O candidato do PT ganhou com 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% do adversário. A polarização gerou resistência dos apoiadores do atual presidente, inclusive com o fechamento de estradas pelo Brasil e a necessidade de intervenção das autoridades.

