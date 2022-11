Veja 10 cenas inusitadas de bolsonaristas em atos golpistas após vitória de Lula

Apoiadores de Bolsonaro inconformados com a derrota, tentam tumultuar o País com atos antidemocráticos que pedem intervenção do Exército

Desde o resultado anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no último domingo, 30, que garantiu a vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), apoiadores radicais do atual mandatária ganharam as ruas contestando as eleições. Algumas cenas são, no mínimo, inusitadas, com bolsonaristas cantando hino para um pneu, outros comemorando informação falsa de fraude na votação, e até um homem pendurado em caminhão em movimento.

Os atos extrapolam os limites do estado democrático de direito, uma vez que dentre as iniciativas da parcela radical, estão pedidos para uma intervenção militar, bloqueio de rodovias em várias cidades do País, além de severos ataques ao sistema eleitoral brasileiro.

Nesta quinta-feira, 3, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou que aqueles que praticam atos antidemocráticos vão ser tratados como criminosos.

“Não há como se contestar o resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, antidemocráticos e criminosos, que serão combatidos e terão as responsabilidades apuradas", afirmou o ministro durante a sessão.

Moraes reforçou que o vencedor será diplomado até 19 de dezembro e tomará posse em 1º de janeiro: "Isso é democracia, alternância de poder e estado republicano".

Abaixo, veja um compilado de situações inusitadas protagonizadas por bolsonaristas durante as manifestações golpistas após o resultado destas eleições.

1. Bolsonarista fica pendurado em caminhão que consegue furar bloqueio em rodovia

Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) se pendurou na parte dianteira de um caminhão, que seguiu viagem, para tentar evitar que o motorista furasse o bloqueio. O bolsonarista aparece agarrado ao para-brisa do veículo, depois do que seria a tentativa de não deixar que o motorista avançasse diante de um bloqueio feito pelos grupos golpistas.

Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro se pendurou na parte dianteira de um caminhão para evitar que furasse o bloqueio de uma rodovia, mas o condutor seguiu viagem com o homem agarrado ao veículo.



Mais informações: https://t.co/W5elIX5sVm



Vídeo: Reprodução/Instagram pic.twitter.com/bEZCCfTmnV — Jogo Político (@jogopolitico) November 3, 2022

2. Líder de ato golpista diz que manifestantes não querem mais Bolsonaro, e sim o Exército

O líder dos protestos em Santa Catarina apareceu em vídeo afirmando que eles não querem mais o presidente Jair Bolsonaro no poder, mas sim o Exército. O homem identificado como líder do movimento de bloqueio das vias é aplaudido sob gritos e aplausos pelos demais enquanto fala.

“Temos que ter noção de uma coisa: nós não temos mais presidente. Não queremos mais o Jair Messias Bolsonaro como presidente. Queremos, sim, uma intervenção militar. Queremos o Exército para botar ordem no nosso país. Queremos o que diz a nossa bandeira - ordem e progresso”, falou.



Em vídeo que circula nas redes, um homem, identificado como líder do movimento de bloqueio das vias em Santa Catarina, aparece afirmando que os manifestantes querem o Exército brasileiro no poder. A fala foi recebida com aplausos e gritos dos que estavam presentes no local. pic.twitter.com/HJFiVuxLci — Jogo Político (@jogopolitico) November 3, 2022

3. Bolsonaristas cantam Hino Nacional para pneu no Paraná

Na última quarta-feira, 2, outro vídeo de atos dos bolsonaristas repercutiu nas redes. Desta vez os apoiadores de Bolsonaro cantando o Hino Nacional para um pneu. Conforme relato dos internautas, a cena teria ocorrido em em Irati, no Paraná, onde os bolsonaristas faziam bloqueio parcial da BR 277.

Apoiadores do presidente Bolsonaro aparecem em vídeo cantando Hino Nacional para um pneu.



Segundo internautas, o registro foi feito em Irati, no Paraná. pic.twitter.com/T1uOD6U1y9 — Jogo Político (@jogopolitico) November 3, 2022

4. Atriz bolsonarista Cássia Kis se ajoelha e reza em frente a Comando Militar

A atriz Cássia Kis, apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL), participou do ato antidemocrático de bolsonaristas em frente ao Comando Militar do Leste no centro do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, 2, contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais. Ela aparece ajoelhada na Avenida Presidente Vargas rezando a oração Ave Maria com um terço católico na mão.

Atriz bolsonarista Cássia Kis se ajoelha e reza em frente a Comando Militar https://t.co/f3AMz6wJps pic.twitter.com/teIw62A1Rh — Jogo Político (@jogopolitico) November 3, 2022

5. Bolsonaristas comemoram informação falsa de que TSE identificou "erro grave" nas eleições

Manifestantes golpistas comemoraram a informação falsa de que Tribunal Superior Eleitoral (TSE) havia constatado a "possibilidade de erro grave" na eleição deste ano, fato que favoreceria a reeleição de Jair Bolsonaro (PL), em detrimento de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito democraticamente o próximo presidente da República. No entanto, a informação era falsa.

Bolsonaristas comemoram informação falsa de que TSE identificou "erro grave" nas eleições pic.twitter.com/McT9jtupNV — Jogo Político (@jogopolitico) November 2, 2022

6. Bolsonarista chora e diz que Polícia foi "comprada" por Saddam Hussein, que morreu em 2006

Durante um bloqueio promovido por grupos golpistas em Belém, capital do Pará, uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a Polícia estava "comprada" por Saddam Hussein, ex-ditador do Iraque que morreu em 2006.

7. Apoiadores de Bolsonaro reproduzem saudação nazista em Santa Catarina

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro bloquearam a BR-163 na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, e aparecem em vídeos fazendo uma saudação nazista. O gesto aconteceu nesta quarta-feira, 2, em frente ao 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, base do Exército Brasileiro no local.

Apoiadores do presidente Bolsonaro aparecem em vídeo fazendo saudação nazista enquanto cantam o Hino Nacional.



Registro aconteceu em Santa Catarina e o Ministério Público já trabalha para identificar as pessoas envolvidas



pic.twitter.com/Mkbp6V3KOy — Jogo Político (@jogopolitico) November 2, 2022



8. Bolsonaristas comemoram prisão de Alexandre de Moraes, mas informação era falsa

Manifestantes pró-Bolsonaro se reuniram nesta terça-feira, 1º, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para pedir "intervenção federal". Durante um dos momentos, os apoiadores do presidente da República comemoraram uma informação falsa afirmando que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, havia sido preso.



RS agora: vídeo mostra momento em que manifestantes comemoram, no Centro de Porto Alegre, a prisão de Alexandre de Moraes. Acontece que o ministro não foi preso. A "informação" chegou no zap!



O @cid_martins flagrou: pic.twitter.com/NObamZhw5K — Andressa Xavier (@andressaxa) November 1, 2022

9. Motorista avança sobre bloqueio e atropela bolsonaristas em rodovia de Mirassol

Um carro avançou sobre um bloqueio na rodovia Washington Luís e atropelou militantes bolsonaristas, na tarde desta quarta-feira, 2, em Mirassol, no interior de São Paulo. Sete pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave. O homem que dirigia o veículo foi agredido pelos manifestantes e acabou detido pela Polícia Militar. O carro que ele dirigia, um Volkswagen Fox, foi depredado.

imagens fortes e primeiras infos: no interior de SP, em Mirassol, um motorista furou bloqueio bolsonarista na Washington Luis e atropelou ao menos 5 pessoas + pic.twitter.com/DBObb9SnwE — Thaiza Pauluze (@thaizapauluze) November 2, 2022

10. Apoiadores de Bolsonaro comemoram falsa informação de fraude eleitoral

Viralizou nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 31, vídeo no qual apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) comemoram uma falsa informação de que houve fraude eleitoral no segundo turno das eleições. Nas imagens, é possível observar pessoas se abraçando, pulando, soltando fogos de artifício e também buzinando carros e motos.

Viralizou nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 31, vídeo no qual apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) comemoram uma falsa informação de que houve fraude eleitoral no segundo turno das eleições. pic.twitter.com/JyZjtNmJMf — Jogo Político (@jogopolitico) November 3, 2022

