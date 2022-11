Padré é hostilizado por golpistas em Santa Catarina: "Sé é padre, é petista"

Um padre foi hostilizado nessa terça-feira, 1º, por golpistas que bloqueiam rodovias estaduais em Santa Catarina. O sacerdote estava se dirigindo a um atendimento religioso numa cidade catarinense e, mesmo argumentando que realizaria a atividade, não lhe foi permitido passar pela barreira.

A alegação dos manifestantes antidemocráticos é que pelo fato de o homem ser padre, ele também é apoiador do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Se é padre, é petista", disseram os golpistas segundo relato do religioso ao portal Metrópoles.

O homem preferiu não revelar sua identidade por temer represálias. O caso ocorreu na rodovia SC-108, localizada entre os municípios de Forquilhinha e Meleiro, no sul de Santa Catarina. "Me perguntaram se eu era um padre cristão. Eu sou padre há 49 anos, servindo a Igreja", afirmou o sacerdote à reportagem sem acreditar no questionamento.

No estado, Bolsonaro recebeu 69,27% dos votos - o maior percentual na região Sul do Brasil - enquanto que Lula, eleito após a consolidação do processo democrático, ficou com 30,73%.

