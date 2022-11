Bolsonarista fica pendurado em caminhão que consegue furar bloqueio em rodovia

Mais uma cena dos atos golpistas que obstruíram rodovias em diversas cidades espalhadas pelo País tomou contas das redes sociais. Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) se pendurou na parte dianteira de um caminhão, que seguiu viagem, para tentar evitar que o motorista furasse o bloqueio.



"Cara subiu aí e disse que não vai descer, parei para ele descer e não desce", diz o condutor do veículo. O vídeo, que foi compartilhado em larga escala nas redes sociais, tem cerca de dois minutos.

O bolsonarista aparece agarrado ao para-brisa do veículo, depois do que seria a tentativa de não deixar que o motorista avançasse diante de um bloqueio feito pelos grupos golpistas.

Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro se pendurou na parte dianteira de um caminhão para evitar que furasse o bloqueio de uma rodovia, mas o condutor seguiu viagem com o homem agarrado ao veículo.



Alguns minutos depois e já longe do local em que a via foi obstruída, o apoiador do presidente sinaliza estar cansado e que quer sair. "Você vai descer?" Vou parar ali para você descer, você desce, beleza?, disse o condutor do caminhão, enquanto o homem faz sinal positivo.

"Não quero confusão, eu estou trabalhando. Saí da minha casa, tenho três filhos, não quero problema, certo?", acrescentou o motorista.

Os atos golpistas acontecem após apoiadores de Bolsonaro não aceitarem os resultados das urnas no último domingo, 30, que consagraram a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com mais de 60 milhões de votos.

