Bloqueios golpistas impedem que transplante de coração aconteça

O coração de um doador goiano não foi enviado a um paciente de São Paulo devido aos bloqueios golpistas em rodovias. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Goiás, o órgão nem chegou a ser captado. O processo de transplante de um coração não deve durar mais que cinco horas e, com os bloqueios, a viagem até o estado paulista levaria mais tempo.

Segundo informações do portal G1, o coração foi captado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), em Goiás. O doador era um jovem de 21 anos, que não resistiu após sofrer um traumatismo crânio-encefálico. De acordo com a Secretaria de Saúde de Goiás, o órgão deveria ter sido captado na terça-feira, 1º, mesmo dia em que o jovem teve morte encefálica.

As interdições nas rodovias acontecem desde a noite de domingo, 30, realizadas por grupos que não aceitam o resultado do 2º turno da eleição, que fez Lula ser eleito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A SES de Goiás ainda tentou direcionar o coração para algum paciente do Distrito Federal, mas não foi detectado um receptor compatível.

No mesmo dia em que foi declarada a morte cerebral do doador, foram captados os rins e córneas, que foram destinados a pacientes de Goiás. O fígado também foi coletado e encaminhado ao Distrito Federal. Ao todo, cinco pessoas foram beneficiadas com as doações.

Sobre o assunto Todas rodovias federais do país estão livres de bloqueios, diz PRF

Bolsonaristas Gusttavo Lima e Leonardo têm shows cancelados após bloqueios nas rodovias

Torcidas de Atlético Mineiro e Corinthians furam bloqueios de bolsonaristas em rodovias

Tags