Ofício com orientações sobre possíveis crimes em atos golpistas é enviado às forças de segurança

No ofício, o MPF orienta que as forças de segurança devem dar atenção especial em casos de crimes cometidos contra as instituições democráticas

O Ministério Público Federal(MPF) enviou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e à Polícia Militar (PM) ofícios com orientações sobre possíveis crimes praticados em ocorrências de interdição de espaços públicos, após o resultado da última eleição presidencial.

A reunião aconteceu nessa terça-feira, 1º, em João Pessoa, com os órgãos ministeriais e as forças de segurança. No encontro, foram acordadas algumas medidas. Elas orientam a PRF e a PM sobre para qual das polícias judiciárias devem ser conduzidas as pessoas eventualmente detidas, se para a Polícia Civil ou para a Federal.

A polícia judiciária é o órgão que apura fatos delituosos para que os respectivos infratores sejam punidos. A medida busca efetividade na apuração de delitos, preservando competências das respectivas polícias.

Por fim, o MPF orienta que em casos de crimes, as forças de segurança devem dar

especial atenção aos cometidos contra as instituições democráticas, inclusive, quando forem apenas tentados. Nesses casos, a competência é sempre federal.



