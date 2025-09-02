Signo dos ministros do STF: descubra o horóscopo de cada um

STF é formado por 11 ministros, com dez homens e uma mulher. Saiba o signo de cada um: / Crédito: STF

Nesta terça-feira, 2, o Brasil se prepara para assistir o julgamento de Bolsonaro pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Confira abaixo os signos de todos os ministros e a características de cada horóscopo. Com Alexandre de Moraes como relator e conduzido por Cristiano Zanin, este tem sido chamado de “O Julgamento da Década”, marcando uma das decisões mais importantes do STF.

Formado por duas turmas independentes, cada uma composta por cinco ministros e o presidente da corte, o STF é considerado a instância máxima na esfera jurídica do país. O processo para se tornar um ministro do STF inclui uma indicação à vaga pelo presidente da República, em seguida uma sabatina feita pelo Senado Federal e só então uma votação para decidir se o candidato está apto ou não para o cargo. Por essa razão, os ministros são figuras com longa jornada acadêmica e política. Leia mais Julgamento de Bolsonaro: relembre 7 decisões históricas que marcaram o STF Sobre o assunto Julgamento de Bolsonaro: relembre 7 decisões históricas que marcaram o STF A seguir, descubra quais são os signos dos ministros do STF: Alexandre de Moraes - Sagitário Indicado por Michel Temer em 2017 para a vaga de Teori Zavascki, Alexandre de Moraes se tornou um dos ministros mais midiáticos da Corte.

Ex-promotor e ex-secretário de Segurança de São Paulo, Moraes chegou ao Supremo com perfil conservador em temas de costumes, mas consolidou-se como protagonista na defesa da democracia frente ao bolsonarismo. Nascido em 13 de dezembro de 1968, isso faz Alexandre de Moraes pertencer ao signo de Sagitário. Os nascidos deste signo são espontâneos, aventureiros e amantes do conhecimento. Sempre querem aprender mais e experimentar coisas novas, mas um traço de sua personalidade que se destaca é que eles são muito bem-humorados.

Flávio Dino, Luiz Fux e Nunes Marques - Touro Indicado por Lula em 2024, Flávio Dino assumiu a vaga deixada por Rosa Weber. Antes, foi juiz federal, deputado, governador do Maranhão, senador e ministro da Justiça. Sua carreira política consolidou-o como figura combativa e popular, especialmente após os atos de 8 de janeiro. Nomeado por Dilma Rousseff em 2011, Luiz Fux construiu trajetória acadêmica e judicial de destaque. Foi promotor, desembargador e ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) antes de chegar ao Supremo, além de professor de Direito Processual. Com a indicação feita por Jair Bolsonaro, Nunes Marques passou a integrar o STF em 2020, pertencendo à segunda turma. É considerado “equilibrado e discreto” tendo votado em pautas como inelegibilidade e a lei da ficha limpa, liberação de cultos religiosos durante a pandemia de covid-19 e a mudança da data de concursos públicos por questões religiosas.

Dino, Fux e Nunes são todos do signo de Touro, do elemento Terra. Esse é um signo conhecido por ser teimoso, mas paciente e carinhoso. Normalmente, levam a fama de serem “cabeça-dura”, mas são considerados por outros signos como estáveis e confiáveis. Possuem uma propensão a serem apegados, ficar na zona de conforto e a reagir muito lentamente aos estímulos da vida. Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Ton Molina/STF