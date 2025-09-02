Signo dos ministros do STF: descubra o horóscopo de cada um

Horóscopo do STF: descubra o signo de todos os ministrosSupremo Tribunal Federal é a instância mais alta na esfera jurídica do país. A seguir, saiba qual é o signo dos ministros e quais suas características
Nesta terça-feira, 2, o Brasil se prepara para assistir o julgamento de Bolsonaro pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Confira abaixo os signos de todos os ministros e a características de cada horóscopo.
Com Alexandre de Moraes como relator e conduzido por Cristiano Zanin, este tem sido chamado de “O Julgamento da Década”, marcando uma das decisões mais importantes do STF.
Formado por duas turmas independentes, cada uma composta por cinco ministros e o presidente da corte, o STF é considerado a instância máxima na esfera jurídica do país.
O processo para se tornar um ministro do STF inclui uma indicação à vaga pelo presidente da República, em seguida uma sabatina feita pelo Senado Federal e só então uma votação para decidir se o candidato está apto ou não para o cargo. Por essa razão, os ministros são figuras com longa jornada acadêmica e política.
A seguir, descubra quais são os signos dos ministros do STF:
Alexandre de Moraes - Sagitário
Indicado por Michel Temer em 2017 para a vaga de Teori Zavascki, Alexandre de Moraes se tornou um dos ministros mais midiáticos da Corte.
Ex-promotor e ex-secretário de Segurança de São Paulo, Moraes chegou ao Supremo com perfil conservador em temas de costumes, mas consolidou-se como protagonista na defesa da democracia frente ao bolsonarismo.
Nascido em 13 de dezembro de 1968, isso faz Alexandre de Moraes pertencer ao signo de Sagitário. Os nascidos deste signo são espontâneos, aventureiros e amantes do conhecimento.
Sempre querem aprender mais e experimentar coisas novas, mas um traço de sua personalidade que se destaca é que eles são muito bem-humorados.
Flávio Dino, Luiz Fux e Nunes Marques - Touro
Indicado por Lula em 2024, Flávio Dino assumiu a vaga deixada por Rosa Weber. Antes, foi juiz federal, deputado, governador do Maranhão, senador e ministro da Justiça. Sua carreira política consolidou-o como figura combativa e popular, especialmente após os atos de 8 de janeiro.
Nomeado por Dilma Rousseff em 2011, Luiz Fux construiu trajetória acadêmica e judicial de destaque. Foi promotor, desembargador e ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) antes de chegar ao Supremo, além de professor de Direito Processual.
Com a indicação feita por Jair Bolsonaro, Nunes Marques passou a integrar o STF em 2020, pertencendo à segunda turma. É considerado “equilibrado e discreto” tendo votado em pautas como inelegibilidade e a lei da ficha limpa, liberação de cultos religiosos durante a pandemia de covid-19 e a mudança da data de concursos públicos por questões religiosas.
Dino, Fux e Nunes são todos do signo de Touro, do elemento Terra. Esse é um signo conhecido por ser teimoso, mas paciente e carinhoso.
Normalmente, levam a fama de serem “cabeça-dura”, mas são considerados por outros signos como estáveis e confiáveis. Possuem uma propensão a serem apegados, ficar na zona de conforto e a reagir muito lentamente aos estímulos da vida.
Cármen Lúcia - Áries
No Supremo desde 2006, indicada pelo presidente Lula, Cármen Lúcia é hoje a única mulher no plenário. Procuradora de carreira em Minas Gerais e professora de Direito Constitucional, construiu fama de magistrada rigorosa e discreta.
Nascida em abril de 1954, Cármen Lúcia é do signo de Áries. O primeiro da roda astrológica, esse é um signo que aflora a criatividade de quem nasce nele.
Arianos são considerados impulsivos, sinceros, alegres e extrovertidos. Também possuem uma personalidade forte e o desejo de manter sua individualidade, sendo bastante competitivos.
Cristiano Zanin e Dias Toffoli - Escorpião
Cristiano Zanin, nomeado por Lula em 2023, preside a Primeira Turma e será o último a votar. Conhecido por defender o petista nos processos da Lava Jato, Zanin era especialista em Direito Empresarial e Processual antes de se projetar no cenário nacional.
Já Dias Toffoli foi indicado por Lula em 2009, tendo presidido a Corte de 2019 a 2020. É conhecido por sua ação na constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, no julgamento do Mensalão e na Operação Lava Jato. Atualmente, compõe a segunda turma do STF.
Zanin e Toffoli são ambos escorpianos, com o primeiro nascendo em novembro e o segundo em outubro. O signo de escorpião é definido como o de pessoas intensas, prestativas e fortes.
É um signo com uma energia que envolve todos ao redor, fazendo tudo por aqueles que chamam de amigos. Também tem um bom equilíbrio emocional para lidar com situações difíceis e complexas.
Roberto Barroso - Peixes
Jurista, professor e magistrado, Roberto Barroso é ministro do STF desde junho de 2013, tendo sido indicado pela presidente Dilma Rousseff. Ficou conhecido pelos seus votos no Impeachment de Dilma, na questão do aborto discutida em 2016 e na operação Lava-Jato.
Barroso nasceu em março de 1958, sendo do signo de Peixes. Esse é o último signo da roda astrológica, considerando a última encarnação pela linha do zodíaco. Do elemento água, os piscianos são emotivos, sonhadores e artísticos, tendo uma grande sensibilidade e capacidade para a introspecção.
Gilmar Mendes e André Mendonça - Capricórnio
Nomeado por Fernando Henrique Cardoso, Gilmar Mendes é ministro do STF desde junho de 2002. Professor, jurista e escritor, Mendes já ganhou um Prêmio Jabuti, além de ter sido considerado pela Revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009.
É conhecido pelos votos na Lei da Ficha Limpa, na prisão em segunda instância e pelas discussões com o ex-ministro Joaquim Barbosa.
O mais recente ministro do STF, André Mendonça foi indicado por Jair Bolsonaro em 2021. É formado em ciências jurídicas e sociais e também é pastor presbiteriano. Sua indicação sofreu resistência por parte do Senado Federal, mas foi aceita, sendo ele o segundo evangélico a ser indicado para o STF.
Mendes e Mendonça são ambos capricornianos. Esse é o décimo signo do zodíaco, sendo regido pelo elemento Terra. É um signo de pessoas organizadas, metódicas e reservadas. Dedicados e diligentes, os capricornianos dão o máximo de si no trabalho, prezando pela ambição e segurança material.
Edson Fachin - Aquário
Edson Fachin foi nomeado em 2015 por Dilma Rousseff para integrar o STF, recebendo o apoio de outros ministros, mas com resistência do Senado Federal. Isso se deu pelas posições políticas de Fachin, como seu apoio à reforma agrária. O ministro ficou mais conhecido pela sua atuação na Operação Lava Jato.
Nascido em fevereiro de 1958, Fachin é do signo de aquário. Do elemento ar, esse é um signo cujas pessoas buscam por inovação e independência.
Nascido em fevereiro de 1958, Fachin é do signo de aquário. Do elemento ar, esse é um signo cujas pessoas buscam por inovação e independência.

O nativo de aquário é movido por experiências que lhe trazem liberdade, tendo posturas consideradas até mesmo radicais que o levam a ser taxado como o "do contra" da turma.