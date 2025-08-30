Julgamento de Bolsonaro: 7 decisões históricas que marcaram o STF

Supremo Tribunal Federal (STF): relembre decisões históricas / Crédito: Antonio Augusto/STF

O processo que julgará o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus pela trama golpista para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia no próximo dia 2 de setembro, no Supremo Tribunal Federal (STF). A previsão é que as sessões irão até setembro, mas o período pode ser estendido. O processo tem chamado bastante atenção da mídia e da sociedade civil, assim como outros casos votados ao longo das últimas décadas.

Conheça algumas das decisões históricas tomadas pelo STF desde o início dos anos 2000.

As decisões que marcaram o STF Questões raciais, políticas e sociais perpassam o Plenário do Supremo Tribunal Federal, encarregado de julgar ações que questionam a constitucionalidade de leis, ou seja, garantir que a Constituição Federal seja aplicada. Temas como a denúncia do Mensalão, a Lei de Biossegurança, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e, mais recente, a responsabilização das plataformas digitais passaram por votações e deixaram também marcas na sociedade brasileira. Veja 7 decisões do STF que marcaram o Brasil.

1. Criminalização do genocídio contra indígenas Em 2006, o STF confirmou a pena de 22 garimpeiros acusados de assassinar indígenas yanomamis da comunidade Haximu, na serra Parima, em Roraima. O caso aconteceu em 1993. Na primeira decisão o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região havia anulado o julgamento de quatro condenados, alegando que não houve crime de genocídio. Mas a decisão do STF 18 anos depois ratificou a sentença pelo crime de genocídio com base na lei 2889/1956.

2. Mensalão A denúncia do esquema de corrupção envolvendo 40 políticos e empresários - conhecida como Mensalão - foi acolhida pelo STF em agosto de 2007. O julgamento durou cerca de 30 horas, divididas em cinco dias de debates e apresentação dos votos. Ao final, a denúncia foi recebida contra todos os acusados. O Tribunal entendeu comprovada a existência de um esquema de compra de votos no Congresso Nacional, com recursos provenientes de desvios de dinheiro público e empréstimos fraudulentos. Leia mais Como o escândalo do mensalão impactou política e Judiciário Sobre o assunto Como o escândalo do mensalão impactou política e Judiciário