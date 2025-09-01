Julgamento de Bolsonaro: ordem de votação dos ministros do STF

O julgamento de Bolsonaro e outros réus inicia na próxima terça, 2 / Crédito: Antonio Augusto/STF

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus começa na próxima terça-feira, 2. Será apurado e analisado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), conduzida pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da turma. A Procuradoria-Geral da República (PGR) dividiu os 34 denunciados em núcleos. O primeiro caracteriza os principais envolvidos, como o ex-presidente e o seu vice, Braga Netto.

Como será a ordem de votação do STF no julgamento de Bolsonaro A primeira sessão será aberta pelo presidente Cristiano Zanin. Em seguida, iniciará com a leitura do relatório que reúne as provas coletadas durante a investigação por Alexandre de Moraes, o ministro-relator. Logo após, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá uma hora de sustentação oral de acusação. Os advogados de cada réu terão a palavra em seguida, com o mesmo tempo disponível para defesa. O julgamento está previsto para ter 27 horas de duração, no total. Grande parte do tempo, 19 horas do total, será dedicada aos votos dos ministros, enquanto o resto será para as sustentações orais. A condenação ou absolvição dos réus será definida com o voto de pelo menos três dos ministros; confira a ordem dos votos: