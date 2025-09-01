Julgamento de Bolsonaro: ordem de votação dos ministros do STF

Como será ordem de votação dos ministros do STF no julgamento de BolsonaroOs oito réus serão condenados ou absolvidos com o voto da maioria de três dos cinco ministros; entenda
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus começa na próxima terça-feira, 2. Será apurado e analisado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), conduzida pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da turma.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) dividiu os 34 denunciados em núcleos. O primeiro caracteriza os principais envolvidos, como o ex-presidente e o seu vice, Braga Netto.
Como será a ordem de votação do STF no julgamento de Bolsonaro
A primeira sessão será aberta pelo presidente Cristiano Zanin. Em seguida, iniciará com a leitura do relatório que reúne as provas coletadas durante a investigação por Alexandre de Moraes, o ministro-relator.
Logo após, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá uma hora de sustentação oral de acusação. Os advogados de cada réu terão a palavra em seguida, com o mesmo tempo disponível para defesa.
O julgamento está previsto para ter 27 horas de duração, no total. Grande parte do tempo, 19 horas do total, será dedicada aos votos dos ministros, enquanto o resto será para as sustentações orais.
A condenação ou absolvição dos réus será definida com o voto de pelo menos três dos ministros; confira a ordem dos votos:
- Alexandre de Moraes;
- Flávio Dino
- Luiz Fux;
- Cármen Lúcia;
- Cristiano Zanin.
Julgamento de Bolsonaro: previsão de datas
Dividido em sessões, o julgamento está programado para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. O fim do processo dependerá do cenário, possivelmente chegando antes do previsto pelo STF.
Outra possibilidade é a de um atraso no julgamento se um ministro solicitar vista durante o processo. O ministro Luiz Fux declarou que não pretende fazê-lo, mas que é possível.
O pedido pode durar até 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. O procedimento adicionaria até quatro meses no exame do caso. Dessa forma, passaria o julgamento para o início de 2026.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente