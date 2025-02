Vale Tudo: elenco aparece em trailer do remake; veja reações

A atriz já tem recebido diversos elogios, assim como Taís Araújo , que vive Raquel Accioli. No entanto, o público não ficou satisfeito com a escolha de todos os artistas que agora dão vida aos personagens da obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

O público noveleiro já pode acompanhar os primeiros trechos do remake de Vale Tudo em um trailer divulgado pela Globo nesta segunda-feira, 24. As primeiras cenas mostram o retorno da grande vilã Odete Roitman , agora interpretada por Deborah Bloch .

Uma das vilãs mais queridas do Brasil, Odete Roitman (Debora Bloch) também faz sua aparição.

A clássica trairagem de filha com mãe é um dos destaques do primeiro trailer. César (Cauã Reymond) também aparece desfilando de sunga e Heleninha ( Paolla Oliveira ) é outra que o público pode ver neste primeiro momento.



Vale Tudo: primeiras impressões do público com o trailer

Taís Araújo foi um dos nomes mais elogiados pelo público nas cenas que apareceu como Raquel Accioli, assim como Debora Bloch, que deixou os internautas com muita expectativa.

Mas a atriz Bella Campos tem recebido uma enxurrada de críticas sobre sua atuação como Maria de Fátima. “A Bella Campos colocando o texto como se tivesse lendo uma bula de remédio. As comparações com a Glória Pires serão inevitáveis”, escreveu internauta no X (antigo Twitter).

Apesar disso, muitos fãs da trama se comoveram com o primeiro trailer do remake e aproveitaram também para relembrar seus momentos favoritos do folhetim que foi ao ar em 1988: “Pode avisar que Odete Roitman chegou!!!”