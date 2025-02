'História de Amor': como está hoje o elenco da novela da Globo? Confira

Veja como estão alguns dos atores do elenco principal que fizeram parte do folhetim:

Ângelo Paes Leme, hoje com 51 anos, teve outros personagens de destaque na Globo, como o soldado Peixoto de “Chocolate com Pimenta” (2003). Em 2023 fez parte do elenco da novela “Vai na Fé”.

Carolina Ferraz (Paula)

A atriz de 57 anos tem várias novelas no currículo mas, desde 2020, dedica-se à apresentação do “Domingo Espetacular”, da Record.

Veja antes e depois de Carolina Ferraz Crédito: Reprodução/Globo e Instagram

Lilia Cabral (Sheila)

Lilia Cabral é atriz, com mais de 40 anos de carreira na TV, no teatro e no cinema. Ela segue nos holofotes e lançou recentemente “A Lista”, filme com sua filha, Giulia Bertolli.