Paulo Vieira recusa convite de Globo para remake de 'Vale Tudo'

Com agenda de compromissos cheia para 2025, Paulo Vieira recusou o convite feito pela Globo para participar do remake de "Vale Tudo"

De acordo com as informações da coluna Outro Canal, do site F5 (Folha de S. Paulo), o papel teria sido oferecido a ele devido à importância no folhetim , mas que não atrapalharia sua agenda, pois não teriam muitas cenas para gravar durante a semana.

O humorista Paulo Vieira recusou o convite da Globo para interpretar o personagem Sardinha no remake da novela “Vale Tudo” , vivido originalmente por Otavio Muller. Esta seria a estreia do também ator em uma novela, mas os compromissos de sua agenda o levaram a não aceitar a proposta.

Em 2025, ele dará continuidade na apresentação do programa “Avisa Lá Que Eu Vou”, originalmente do GNT, mas exibido também às quartas-feiras na Globo após o futebol. Em novembro, ele também estará no comando de outro na emissora, o “Vem Que Tem”, dedicado ao mercado publicitário.

No ano que vem, há a estreia da série “Pablo e Luisão”, no Globoplay e TV aberta, no qual o ator participa. Fora dos compromissos com a Globo, onde teve o contrato renovado até 2027, o artista vem sendo requisitado para diversas ações publicitárias.