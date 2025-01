Débora Bloch surge com novo visual para interpretar Odete Roitman

Com previsão para estrear em março, visual de vilã do remake de "Vale Tudo" é revelado por Globo

Trazendo madeixas loiras para a personagem, Romemary Paiva, responsável pela caracterização da novela, juntamente com Marcelo Dias, disse em comunicado enviado à imprensa que a cor havia sido descartada inicialmente. No entanto, foi novamente considerado com a ideia que tinham para a vilã.

“Queríamos ela fria, para ajudar na imagem de cruel da Odete. Essa construção é muito orgânica e, às vezes, nos surpreende”, dizia no comunicado.

A primeira Odete Roitman foi ao ar em 1988, interpretada por Beatriz Segall. A vilã foi um sucesso e se tornou um ícone da TV brasileira.

O remake de "Vale Tudo"

A novela tem como foco principal Raquel Accioli (Taís Araujo) que se separa do marido após 10 anos de casada e se muda com a filha Maria de Fátima (Bella Campo) para a casa do pai, Salvador (Antonio Pitanga), em Foz do Iguaçu. Lá, ela começa a trabalhar como guia turística.