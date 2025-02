Cantora Alaíde Costa é homenageada na novela 'Garota do Momento'

Neste sábado, 22, vai ao ar na novela "Garota do Momento" uma homenagem à cantora carioca Alaíde Costa , hoje com 89 anos.

Nascida em 8 de dezembro de 1935, Alaíde Costa é uma cantora carioca com mais de 20 discos lançados no vasto território da MPB.

No advento da bossa nova, assinou composições com nomes como Tom Jobim e Vinicius de Moraes e gravou com João Donato e Baden Powell.

Em 1972, participou como única voz feminina do disco “Clube da Esquina", em dueto com Milton Nascimento, na canção “Me Deixa em Paz”, de Monsueto e Airton Amorim.

Em 2022, lançou “O que meus calos dizem sobre mim”, álbum eleito o melhor lançamento fonográfico de MPB no 30º Prêmio da Música Brasileira, o que lhe rendeu aplausos de pé no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A produção do disco coube ao rapper Emicida.