Daniela Dantas é a campeã do Masterchef Brasil 2025; conheça a advogada

Daniela Dantas é a campeã do MasterChef Brasil 2025. / Crédito: Melissa Haidar/Band

A final do MasterChef Brasil 2025 ocorreu nessa terça-feira, 2. Daniela Dantas, de 49 anos, é a grande campeã da 12ª temporada do reality culinário. A advogada, natural de Petrópolis (RJ) e moradora de Araruama (RJ), superou o barista carioca Felipe Bruzzi na grande final.

Além do troféu, Daniela levou para casa um prêmio histórico que totaliza R$ 500 mil, além de um curso na renomada escola de gastronomia Le Cordon Bleu. Leia mais MasterChef Brasil 2025: relembre melhores momentos da edição Sobre o assunto MasterChef Brasil 2025: relembre melhores momentos da edição Quem é Daniela Dantas?

A campeã do MasterChef Brasil 2025 conquistou o público com sua personalidade forte e pratos autorais que mesclavam influências italianas herdadas da avó com sabores baianos, fruto dos anos em que viveu em Salvador. Ao longo da temporada, Daniela colecionou quatro pins, empatando com Rodrigo no posto de participante com melhor desempenho técnico.

Apesar dos atritos com outros competidores, a advogada conquistou uma legião de fãs nas redes sociais, onde alcançou 180 mil seguidores. Ela se destacou também por sua consistência e ousadia na cozinha: na semifinal, apresentou um prato molecular de cavaquinha com espuma picante e esferas de coentro.

>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp