Daniela Dantas é a campeã do Masterchef Brasil 2025; conheça a advogada

Daniela Dantas é a campeã do Masterchef Brasil 2025; conheça a advogadaAos 49 anos, Daniela conquistou o troféu da 12ª temporada após final disputada contra Felipe Bruzzi e já planeja abrir o próprio bistrô no Rio de Janeiro
A final do MasterChef Brasil 2025 ocorreu nessa terça-feira, 2. Daniela Dantas, de 49 anos, é a grande campeã da 12ª temporada do reality culinário.
A advogada, natural de Petrópolis (RJ) e moradora de Araruama (RJ), superou o barista carioca Felipe Bruzzi na grande final.
Além do troféu, Daniela levou para casa um prêmio histórico que totaliza R$ 500 mil, além de um curso na renomada escola de gastronomia Le Cordon Bleu.
Quem é Daniela Dantas?
A campeã do MasterChef Brasil 2025 conquistou o público com sua personalidade forte e pratos autorais que mesclavam influências italianas herdadas da avó com sabores baianos, fruto dos anos em que viveu em Salvador.
Ao longo da temporada, Daniela colecionou quatro pins, empatando com Rodrigo no posto de participante com melhor desempenho técnico.
Apesar dos atritos com outros competidores, a advogada conquistou uma legião de fãs nas redes sociais, onde alcançou 180 mil seguidores.
Ela se destacou também por sua consistência e ousadia na cozinha: na semifinal, apresentou um prato molecular de cavaquinha com espuma picante e esferas de coentro.
>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
MasterChef Brasil 2025: o menu da grande final
Para a última prova, Daniela criou o menu autoral “Muitas Águas”, inspirado na diversidade da culinária brasileira.
- Entrada: ostras com molho de moqueca baiana e mandioca suflada.
- Prato principal: sofiatelli de camarão, palmito e shimeji rosa ao molho cardinal, com camarão salteado.
- Sobremesa: mousse e gel de cambuci com pimenta, biscoito de araruta e supremo de tangerina com chocolate.
A sobremesa, intitulada Sabores do Brasil, foi decisiva para a vitória. Inspirada na biodiversidade da Mata Atlântica, trouxe o cambuci como protagonista, representando o equilíbrio entre tradição e inovação.
Leia mais
Daniela Dantas: sonho de abrir um restaurante
Com o prêmio, Daniela já tem planos concretos: abrir um bistrô chamado Dona Dandi, onde pretende oferecer massas, frutos do mar, carnes e sobremesas com “toque de Brasil”.
“Certamente farei algum tipo de investimento para me preparar e realizar o meu sonho de ter um restaurante. Vou aguardar o momento adequado para que isso se concretize”, afirmou a campeã em entrevista ao site da Band.
MasterChef Brasil 2025: o que ganhou cada finalista
Daniela levou, além do troféu e do curso internacional, um pacote de prêmios composto por R$ 350 mil oferecidos pela Stone, R$ 50 mil do iFood, R$ 100 mil do Asaas e um vale-presente de R$ 30 mil da Havan. Também terá consultoria especializada em gestão financeira para empresas.
Felipe Bruzzi, o segundo colocado, não saiu de mãos abanando: ganhou um curso de pâtisserie com renomados profissionais da área.