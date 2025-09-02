MasterChef Brasil 2025: veja as polêmicas da temporada

MasterChef Brasil 2025: veja quais foram as polêmicas da temporadaFinal do reality será exibida nesta terça-feira, 2. Confira os momentos mais polêmicos dos participantes da 12ª edição
A 12ª edição do MasterChef Brasil se tornou uma das temporadas mais comentadas nas redes sociais por seu elenco cheio de “personalidades fortes”.
Agendada para terminar nesta terça-feira, 2, com a exibição da final entre Daniela e Felipe B., a temporada foi marcada por momentos polêmicos.
A seguir, veja quais foram as maiores polêmicas do MasterChef 2025:
Sofia recusa dar um abraço em Flávia
No segundo episódio da temporada, Sofia e Flávia acabaram como os destaques negativos indo para a prova de eliminação após cozinhar como uma dupla.
O resultado foi que Flávia deixou a competição e em meio ao nervosismo, tentou abraçar Sofia que recusou o gesto, ganhando uma fama de “antipática” entre os internautas e telespectadores que acompanhavam o programa.
Apesar disso, Glória e Rodrigo defenderam Sofia ao revelar que ela passou mais de dez minutos abraçada com Flávia nos bastidores do episódio. As cenas, no entanto, não foram exibidas no programa.
Panelinha de Lucas, Guilherme, Sofia, Taynan e Felipe M.
Um dos maiores destaques “negativos” da temporada foi a panelinha formada por Lucas, Guilherme, Sofia, Taynan e Felipe M., que se tornaram amigos fora da competição. Ao longo de diversos episódios, os internautas torciam para que eles fossem eliminados em sequência pelos comentários feitos a outros participantes, como Glória e Daniela.
O auge da “panelinha” foi no episódio 10, no qual dois participantes foram eliminados de maneira chocante. Felipe M. deixou a competição após não conseguir acertar o ponto da gelatina, sendo desclassificado, enquanto Sofia foi a eliminada por servir o pior prato da noite.
Com o resultado, Taynan abraçou Guilherme e perguntou quando ia “chegar a vez” de Daniela, referindo-se à eliminação da participante que conquistou o posto de finalista da temporada.
Sofia x Daniela
Sofia não escondeu sua antipatia por Daniela ao longo do programa. A rivalidade começou quando ela sofreu uma desvantagem dada pela outra cozinheira ainda no primeiro episódio.
Em seguida, após vencer uma prova no sexto episódio, devolveu a desvantagem, levando Daniela a uma prova de eliminação na qual foi destaque positivo e conquistou mais um pin.
A rivalidade chegou ao fim quando Daniela e Sofia foram para a prova de eliminação, ambas como destaques negativos. Sofia foi a eliminada, enquanto Daniela seguiu na competição.
Após a eliminação, Sofia postou um vídeo comentando sobre sua participação no programa, dando a entender que houve um certo arrependimento pela forma como as coisas se desenrolaram.
Ela retorna na final, assim como os outros eliminados da temporada, para assistir ao embate entre Daniela e Felipe B.
Glória e apontamentos à xenofobia de Erick Jacquin
Conhecida por suas dancinhas, diversos preparos na panela de pressão e uma calma inquietante, Glória se tornou um dos destaques da temporada.
A participante conseguiu chegar até a semifinal, mas foi bastante indagada sobre os pratos que serviu por não esconder sua inspiração na cozinha oriental.
Muitos internautas apontaram que Glória estava sofrendo xenofobia por parte de Erick Jacquin, que chegou até mesmo a dizer que não parecia que tinha sido ela a montar o cardápio da prova em equipe por não ter pratos orientais.
Em resposta, Glória disse que não é porque ser oriental que ela não saiba cozinhar outras referências, lembrando uma viagem que fez a Paris, quando viu a Monalisa no Louvre. No final do episódio, sua equipe ganhou a prova que envolvia servir um menu completo.
Leonela e Felipe M.
Outra participante que chamou a atenção na internet foi Leonela, considerada a “comentarista da edição” por seus apontamentos ácidos que não poupavam ninguém.
Embora a maioria tenha sido feita com bom humor, Leonela não esquivou críticas à panelinha formada por Felipe M.
Foi com ele que a cozinheira desenvolveu a maior rivalidade após brincar na internet com a gelatina que não deu certo.
Em resposta, Felipe M. disse, na entrevista pós-eliminação, que “Leonela só fazia moqueca", prato que ela fez uma única vez sob a ótica de uma releitura.