MasterChef Brasil 2025: veja as polêmicas da temporada

Com Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin, 12ª temporada do MasterChef Brasil teve algumas polêmicas ao longo dos episódios. Veja quais / Crédito: Reprodução/Melissa Haidar/Band

A 12ª edição do MasterChef Brasil se tornou uma das temporadas mais comentadas nas redes sociais por seu elenco cheio de “personalidades fortes”. Agendada para terminar nesta terça-feira, 2, com a exibição da final entre Daniela e Felipe B., a temporada foi marcada por momentos polêmicos.

A seguir, veja quais foram as maiores polêmicas do MasterChef 2025: Sofia recusa dar um abraço em Flávia No segundo episódio da temporada, Sofia e Flávia acabaram como os destaques negativos indo para a prova de eliminação após cozinhar como uma dupla. O resultado foi que Flávia deixou a competição e em meio ao nervosismo, tentou abraçar Sofia que recusou o gesto, ganhando uma fama de “antipática” entre os internautas e telespectadores que acompanhavam o programa. Sofia e Flávia foram para a prova de eliminação do segundo episódio que deu início a uma das primeiras polêmicas da edição Crédito: Reprodução/Band

Apesar disso, Glória e Rodrigo defenderam Sofia ao revelar que ela passou mais de dez minutos abraçada com Flávia nos bastidores do episódio. As cenas, no entanto, não foram exibidas no programa. Panelinha de Lucas, Guilherme, Sofia, Taynan e Felipe M. Um dos maiores destaques “negativos” da temporada foi a panelinha formada por Lucas, Guilherme, Sofia, Taynan e Felipe M., que se tornaram amigos fora da competição. Ao longo de diversos episódios, os internautas torciam para que eles fossem eliminados em sequência pelos comentários feitos a outros participantes, como Glória e Daniela. O auge da “panelinha” foi no episódio 10, no qual dois participantes foram eliminados de maneira chocante. Felipe M. deixou a competição após não conseguir acertar o ponto da gelatina, sendo desclassificado, enquanto Sofia foi a eliminada por servir o pior prato da noite.

Com o resultado, Taynan abraçou Guilherme e perguntou quando ia "chegar a vez" de Daniela, referindo-se à eliminação da participante que conquistou o posto de finalista da temporada. Sofia x Daniela Sofia não escondeu sua antipatia por Daniela ao longo do programa. A rivalidade começou quando ela sofreu uma desvantagem dada pela outra cozinheira ainda no primeiro episódio.

Em seguida, após vencer uma prova no sexto episódio, devolveu a desvantagem, levando Daniela a uma prova de eliminação na qual foi destaque positivo e conquistou mais um pin. A rivalidade chegou ao fim quando Daniela e Sofia foram para a prova de eliminação, ambas como destaques negativos. Sofia foi a eliminada, enquanto Daniela seguiu na competição. Após a eliminação, Sofia postou um vídeo comentando sobre sua participação no programa, dando a entender que houve um certo arrependimento pela forma como as coisas se desenrolaram.